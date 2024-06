È ufficiale, addio improvviso in casa bianconera: risolve il contratto

È ufficiale, dopo una stagione travagliata e che solamente all’ultima giornata ha portato al risultato sperato, è addio in casa bianconera. Risolto il contratto

Trent’anni esatti senza retrocedere. Ma quanta sofferenza c’è stata nell’ultima stagione dell’Udinese che si è salvata all’ultima giornata, anche in maniera abbastanza fortunata, andando a vincere sul campo del Frosinone? Troppa per una squadra come quella friulana, che intanto ha deciso di non continuare con Cannavaro, e che ha rescisso un altro contratto importante, quello del direttore sportivo Federico Balzaretti.

L’ex calciatore di Palermo e Roma, tra le altre, infatti non sarà più un dirigente della famiglia Pozzo. Lo ha comunicato lo stesso club con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Troppi rischi corsi dentro un’annata difficile che era anche iniziata bene. Purtroppo quando succede questo pagano tutti, e anche Balzaretti da ieri è un uomo libero senza nessun contratto.

Ufficiale, Balzaretti si separa dall’Udinese

“Udinese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il contratto col Responsabile dell’Area Tecnica Federico Balzaretti. A lui – si legge nella nota – un grande grazie per l’entusiasmo con cui si è cimentato in questa avventura fin dal primo momento in cui ha messo piede a Udine. Balzaretti si è calato immediatamente nel ruolo con professionalità e a lui va il nostro più sincero ringraziamento per aver agito sentendosi sempre orgoglioso di far parte dell’Udinese”.

“È stata una stagione difficile, sofferta, vissuta con emozione fino all’ultimo respiro, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Ci tengo ad abbracciare idealmente tutta l’Udinese: la famiglia Pozzo, il direttore generale Collavino, gli Allenatori, i membri dello staff, i giocatori e tutte le aree del club. Grazie dal più profondo del cuore ai tifosi e a tutta Udine per il supporto e la passione. Auguro a tutti un grande futuro“. Queste invece le parole di Balzaretti, che come si legge ha rescisso in maniera consensuale. Per lui ci sarà una nuova avventura, ma al momento non si sa dove potrebbe andare.