Ci siamo, firma per 13 milioni di euro: Morata di nuovo in Italia

Calciomercato, ci siamo: Alvaro Morata è pronto a tornare in Italia la prossima stagione. Ci sono tre squadre interessate a lui. Ma una potrebbe chiudere per 13milioni di euro

La sensazione è che rispetto all’anno scorso, quando sì se n’è parlato ma alla fine è rimasto in Spagna, questa volta Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid, sia realmente pronto a tornare in Italia.

Anche lui, in una conferenza stampa dal ritiro spagnolo, lo ha detto chiaramente: sono tanti i nomi che circolano per la squadra di Simeone sulla prima linea e lui non ha nessuna intenzione di rimanere al palo, come quarta o quinta scelta. In poche parole sta decisamente cercando una sistemazione per la prossima annata. E ci sono almeno tre squadre interessate in Italia alle sue prestazioni: la Juventus, come al solito, per quello che potrebbe essere un terzo ritorno; la Roma che cerca un attaccante e lo potrebbe riavvicinare a Dybala, grandissimo amico; e infine il Milan. E sono proprio i rossoneri, a quanto pare, che potrebbero chiudere l’operazione in tempi decisamente brevi.

Calciomercato, il Milan forte su Morata

L’anno scorso si parlava di una clausola di 20milioni di euro per il cartellino dello spagnolo. Adesso i Colchoneros si potrebbero anche accontentare di qualcosa di meno. C’è che dice che con 13 milioni di euro la questione si potrebbe chiudere e il Milan sembra essere abbastanza intenzionato a farlo. Se Zirkzee è difficile per via delle commissioni richieste dagli agenti che superano i dieci milioni e che i lombardi non hanno nessuna intenzione di pagare, con Morata questo problema non ci sarebbe: e poi è un usato sicuro, chi lo prende si accaparra un giocatore con delle qualità importanti, che conosce il campionato italiano, e che è in grado ancora di fare la differenza.

Se il Milan ci sta provando, non possiamo dimenticare le altre due squadre che ci possono pensare: sia la Juventus che la Roma sono interessate allo spagnolo e quindi potrebbero mettere il bastone tra le ruote ai rossoneri. In tutto questo diciamo una cosa, anzi la ribadiamo: la sensazione è che Morata è pronto a tornare davvero in Italia.