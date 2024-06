Polonia-Olanda, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Polonia-Olanda è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

L’altro girone di Euro ’24 che potrebbe riservare colpi di scena è il gruppo D, forse il più equilibrato ed incerto dopo quello dell’Italia. I primi due posti sembrano già assegnati a Francia e Olanda, le selezioni più forti e blasonate, ma Polonia e Austria faranno di tutto per non limitarsi a recitare il ruolo di comparse. A rischiare qualcosina potrebbero essere gli Oranje, chiamati a fare bottino pieno nelle sfide con polacchi e austriaci. Fare punti contro i favoritissimi francesi, al momento più d’una spanna sopra, non sarà assolutamente semplice.

L’Olanda peraltro ha già affrontato la Francia nelle ultime qualificazioni, rimediando due sconfitte. La truppa di Ronald Koeman – tornato ad allenare la sua nazionale per la seconda volta dopo il quadriennio 2014-2018 – ha chiuso al secondo posto dietro agli inafferrabili Bleus ma non è mancato qualche brivido nelle trasferte in Irlanda e in Grecia, rivelatesi più complicate del previsto e nelle quali gli arancioni hanno ottenuto due vittorie fondamentali ma allo stesso tempo molto sofferte. Nelle ultime due amichevoli, tuttavia, l’Olanda ha dato buone sensazioni, rifilando 4 gol complessivi a Canada e Islanda e non subendone neppure uno. Koeman però continua a perdere pezzi: in ritiro si sono infortunati de Jong, Brobbey e soprattutto l’atalantino Koopmeiners, sostituiti in extremis da Maatsen e dall’attaccante del Bologna Zirkzee.

In ansia anche il suo collega Michal Probierz, selezionatore della Polonia. Si è fatto male il suo giocatore più forte e rappresentativo, Robert Lewandowski, che di sicuro salterà la prima partita. Un problema gigantesco per i Biało-czerwoni, che pochi giorni prima avevano “salutato” pure lo juventino Milik, costretto ad operarsi. La Polonia è approdata ad Euro 2024 tramite gli spareggi dopo essere arrivata terza nel girone di qualificazione dietro ad Albania e Repubblica Ceca. Decisiva, lo scorso marzo, la vittoria ai rigori con il Galles.

Le ultime notizie sulle formazioni

Il modulo per cui opta dal selezionatore polacco Probierz è il 3-5-2. L’intenzione è chiara: cercare di occupare bene gli spazi e restare compatti il più possibile nella propria metà campo. In attacco, senza Milik e Lewandowski, il c.t. dovrebbe affidarsi ad una vecchia conoscenza del calcio italiano, Piatek, oggi al Basaksehir in Turchia. Accanto a lui agirà l’attaccante del Verona Swiderski ma i “rappresentanti” della Serie A non finiscono qui. In difesa c’è Dawidowicz, mentre a centrocampo spiccano i nomi di Zielinski e Zalewski.

Negli ultimi test Koeman ha provato la difesa a quattro. Oltre al suo luogotenente van Dijk abbiamo la coppia di interisti Dumfries e de Vrij e il difensore del Manchester City Aké, che giocherà a sinistra. A centrocampo chance per il milanista Reijnders, posizionato accanto a Schouten e Veerman, davanti invece largo al tridente “leggero” formato da Xavi Simons, Gakpo e Depay.

Come vedere Polonia-Olanda in diretta tv e streaming

La sfida tra Polonia e Olanda è in programma domenica alle 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Senza “Lewa” la Polonia perde tantissimo, sebbene l’attaccante del Barcellona non avesse combinato granché nelle ultime due amichevoli con Ucraina e Turchia, entrambe vinte dagli uomini di Probierz (3-1 e 2-1). L’Olanda è rimasta imbattuta negli ultimi 4 precedenti – tra il 2020 e il 2022 le due nazionali si sono scontrate in Nations League, con il bilancio di tre vittorie e un pareggio – ed anche stavolta dovrebbe spuntarla, nonostante le numerose defezioni per infortunio. Ci sono buone possibilità che gli Oranje riescano a tenere anche la porta inviolata.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotato a 1.55 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “No Gol” invece è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Polonia-Olanda

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski; Swiderski, Piatek.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Xavi Simons, Gakpo, Depay.

L'Olanda riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-2