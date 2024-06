10eLotto, non ne servono di più per vincere 100mila euro

10eLotto, se pensi che per vincere certe somme sia necessario investire molto denaro, ti sbagli: è sufficiente fare questo.

La gamma delle opzioni di gioco è talmente vasta che non ci sorprende affatto che il 10eLotto sia uno dei giochi più gettonati del momento. Piace molto, ai giocatori, il fatto che ogni singola schedina possa essere personalizzata in tutto e per tutto. Così come piace, giustamente, che ognuno sia libero di scegliere quanto effettivamente spendere per sfidare la sorte.

Perché, ed è bene sottolinearlo, non è necessario investire cifre spropositate nel gioco. Ovviamente la vincita potenziale è proporzionale alla spesa del giocatore, ma si può vincere un premio anche nel caso in cui, ipotizziamo, si sia deciso di puntare semplicemente una monetina da un euro sulla nostra bella schedina. Ed è proprio questa ampia possibilità di personalizzazione, dicevamo, il motivo per il quale il 10eLotto batte, in popolarità e gradimento, altre Lotterie.

Quanti soldi sia in grado di fruttare questo gioco lo testimonia una notizia di qualche ora fa: arriva direttamente dal Lazio e, badate bene, potrebbe lasciarvi a bocca aperta. O chissà, magari potreste non crederci, per cui è doveroso premettere che tutto è realmente accaduto e che i fatti narrati non sono frutto della nostra immaginazione.

10eLotto, spende 4 euro e ne vince 100mila: ecco dove e come è successo

Il giocatore protagonista di questa storia, nei giorni scorsi, si è recato presso la sua ricevitoria di fiducia per tentare la fortuna al mitico 10eLotto. Come mosso da una strana sensazione, non si è limitato a giocare 1 euro sulla combinazione che riteneva avesse buone chance di vincere: ne ha investiti, bensì, 4.

Mai immaginando – o almeno presumiamo, perché è difficile che avesse la sfera di cristallo – che quella spesa irrisoria potesse cambiargli la vita e assicurargli una super vincita da strapazzo. Con 4 euro, invece, ha centrato un 9 in modalità istantanea e ha vinto un bottino di quelli che ingolosirebbero chiunque: parliamo di 100mila euro in un colpo solo, che non sono mica noccioline.

In quella stessa estrazione, un altro giocatore del Lazio ha potuto gioire per un colpo di fortuna. A Monterotondo, in provincia di Roma, ha realizzata una quaterna che gli è valsa la bellezza di 12mila 450 euro. Il tutto spendendo complessivamente 2 euro e giocando su tutte le ruote. Mica male, a fronte di una spesa così irrisoria, no?