Italia-Albania, allarme Zwayer: i pronostici sugli ammoniti

Italia-Albania, è allarme per Zwayer, il direttore di gara designato per la sfida degli azzurri all’esordio all’Europeo. Ecco i pronostici sugli ammoniti

Sarà Zwayer l’arbitro di Italia-Albania, in programma stasera alle 21, che bagnerà il debutto azzurro all’Europeo tedesco. E ci sono molte polemiche attorno ai passati del direttore di gara che, come ultimo match che ci tocca da vicino ha diretto Brighton-Roma. Anche in quel caso ha lasciato molto a desiderare.

Errori clamorosi, accuse di arroganza, minacce subito e una vecchia sospensione che ciclicamente salta fuori. Nel curriculum del direttore di gara tedesco c’è praticamente di tutto. E in questo momento, su internet, lanciata in Patria, c’è anche una petizione affinché lo stesso non arbitri più. Insomma, chi più e ha più ne metta. Ma la cosa che lascia più perplessi, ovviamente, è quella sospensione datata 2005: accusato di aver manipolato alcune partite nelle serie inferiori del calcio tedesco, è stato poi condannato. Non il massimo. Ma da quel momento in poi, c’è da dirlo, sotto questo aspetto non ha avuto problemi. Certo, anche le parole dei calciatori non sono state benevole nei suoi confronti: sia Haaland che Bellingham, quando giocavano nel Dortmund, non gliele hanno mandate a dire. Speriamo che questa sera non sia decisivo.

Italia-Albania, i pronostici ammoniti

Ma quindi chi potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara: in casa azzurra occhio a Buongiorno e Scamacca, che sono fumantini. Soprattutto il primo, al debutto in una manifestazione così importante, potrebbe pagare sotto l’aspetto emotivo. Barella e Cristante poi si giocano un posto, con il primo che se sta bene come sembra dovrebbe giocare dal primo minuto. E lo sappiamo, quando gioca, Barella viene quasi sempre ammonito.

In casa Albania, invece, occhio a Ramadani e Asllani. Ma anche Djimsiti, capitano della nazionale e giocatore dell’Atalanta, è uno che finisce spesso sul taccuino dei cattivi del direttore di gara. Insomma, si preannuncia una sfida calda in uno stadio che sarà quasi tutto dell’Albania: sui 65mila posti disponibili oltre 50mila saranno rossi.