Che differenza tra Berrettini e Sinner: se ne sono accorti tutti

Berrettini e Sinner, pur volendo sarebbe stato impossibile non accorgersene: la differenza abissale è sotto gli occhi di tutti.

Quello che accadde a ridosso della primavera di due anni fa ce lo ricordiamo più o meno tutti. Matteo Berrettini era sulla cresta dell’onda e se ne parlò, del resto, ovunque e in tutte le salse. Fece grande scalpore, come si ricorderà, la notizia della sua separazione dalla tennista al fianco della quale aveva trascorso oltre due anni della sua vita: la croata, naturalizzata australiana, Ajla Tomljanovic.

Sembrava andasse tutto a gonfie vele, ma la realtà mostrata sui social, si sa, è spesso molto diversa dalla vita vera. Nessuno dei due ha mai inteso chiarire cosa vi fosse alla base di questo addio inaspettato, ma è sempre sembrato piuttosto evidente che la ragazza nutrisse del rancore nei confronti del finalista di Wimbledon 2021. La tennista aveva cancellato, di colpo, qualunque contenuto la ritraesse insieme a lui: aveva ripulito da cima a fondo il suo profilo Instagram, eliminando ogni traccia di quell’amore.

Un dettaglio, questo, che ci aveva persuasi del fatto che Matteo potesse avere combinato qualcosa e deluso la bella originaria di Zagabria. Qualunque congettura, ad ogni modo, è rimasta tale, in assenza di notizie ufficiali sulla coppia e di dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Così come sembrano destinate a rimanere solo ipotesi tutte quelle che, nelle ultime settimane, si sono rincorse a proposito di Jannik Sinner e di Maria Braccini.

Berrettini e Sinner, diversi in amore come in campo

Anche loro hanno scelto la strada del silenzio e lavato i panni sporchi in “famiglia”, ma con una nettissima differenza di fondo. Mentre il gesto di Ajla era stato abbastanza plateale – la rottura era stata desunta proprio dall’improvvisa scomparsa degli scatti di coppia – l’ex lady Sinner si è comportata in maniera molto più discreta.

C’è una differenza abissale, a ben vedere, tra questi due, chiacchieratissimi, addii: Jannik e Maria si seguono ancora sui social network, cosa che di questi tempi è piuttosto insolita. Nell’era di Instagram le coppie scoppiano, si defollowano e lanciano frecciate agli ex a più non posso. Il fatto che loro si siano astenuti dal fare tutto ciò potrebbe essere indicativo, invece, di una fine tutto sommato pacifica. Potrebbero essere rimasti in buoni rapporti.

Un dettaglio, questo, di cui si sono accorti tutti i follower della Braccini, che ancora oggi continuano a postare commenti sotto l’ultimo contenuto pubblicato dalla ragazza. Molti di loro hanno elogiato la maturità dei due ex fidanzati, sottolineando che ancora una volta hanno dato il buon esempio dimostrando che si può rimanere amici anche se si è stati innamorati. Che sia realmente così? Che il fatto si seguano sui social voglia dire che si sono effettivamente lasciati di comune accordo e che ci sia speranza, dunque, per tutti?