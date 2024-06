Alex Zanardi, la rivelazione commuove il mondo dello sport: è successo poco fa

Alex Zanardi, grazie a lui moltissime persone si sono avvicinate al mondo dello sport: una rivelazione che ha commosso tutti. Ecco quello che è successo nelle scorse ore

Ci sono quei campioni che vuoi o non vuoi ti fanno letteralmente capire cos’è il mondo dello sport. Che ti aiutano senza dubbio ad affrontare le tue paure, anche quelle più forti, che ti cambiano la vita. Molti, ad esempio, nel corso degli anni, hanno preso spunto da quello che è stato lo stato d’animo di Alex Zanardi, un campionissimo che, nonostante le enormi difficoltà che la vita gli ha messo di fronte, non ha mai smesso di lottare.

Ed è stato così – come raccontato da Terni Today – anche per Daniele, disabile 38enne che vive in carrozzina di Narni. Sabato scorso in occasione di Narni Games, è andato a vedere il Meeting di lanci paralimpici presso il campo scuola “Bertolini” di Narni Scalo. Ed è lì che ha chiesto agli organizzatori se era possibile provare la “handbike”, ovvero la speciale bicicletta identica a quella utilizzata dal grande Alex Zanardi. Una bici che si usa ‘pedalando’ con la sola forza delle braccia. Il 38enne se l’è cavata in maniera anche abbastanza egregia.

Alex Zanardi e quella voglia di non mollare mai

“Mi è piaciuto molto vivere questa esperienza – ha detto Daniele al sito citato prima -, e vorrei che tutti i ragazzi disabili possano impegnarsi in attività simili. Tutti noi dobbiamo essere attivi e partecipare ad eventi e manifestazioni“.