Estrazione Superenalotto 14 giugno: vincite e quote

14 giugno 2024, l’estrazione del Superenalotto: vincite e quote del concorso n. 93. Ecco cosa è successo

Una volta estratti i numeri del Lotto, Superenalotto e del Simbolotto, è giunto il momento di passare in rassegna non solo il numero di vincite, ma anche quello relativo alle quote annesse, ricordando che il jackpot in palio superava quest’oggi i 34 milioni di euro.

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 5, Quote € 24.691,78

Punti 4: Numero vincite 395, Quote € 415,12

Punti 3: Numero vincite 12.931 , Quote € 32,23

Punti 2: Numero vincite 180.745, Quote € 6,50

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 1, Quote € 41.512,00

Punti 3SS: Numero vincite 38, Quote € 3.223,00

Punti 2SS: Numero vincite 750, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 5710, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 13.497, Quote € 5.00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 15 85 87 86 60 82

Numero Jolly: 45

Numero Superstar: 42

Jackpot: 34.900.000 euro

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.