Ajla Tomljanovic, che trasformazione: il dettaglio non passa inosservato

Ajla Tomljanovic, i suoi sostenitori non avrebbero davvero potuto chiedere di meglio: con quell’abito è semplicemente strepitosa.

Avremmo dovuto aspettarcelo, che il rientro in campo sarebbe stato in salita. Ajla Tomljanovic è rimasta ferma ai box talmente a lungo, dopo aver subito una delicata operazione al ginocchio, che era del tutto ovvio che ci sarebbe voluto del tempo, prima che si rimettesse effettivamente in forma.

Dopo otto mesi di stop, aveva deciso di riprendere la sua carriera in mano proprio in occasione dei recenti Us Open. Si era accorta ben presto, però, di non essere ancora in grado di fronteggiare i ritmi forsennati del tennis, men che meno quelli di uno Slam. Dopo l’esordio incoraggiante, che l’aveva vista trionfare su Panna Udvardy, aveva sventolato bandiera bianca poco prima dell’incontro, valido per il secondo turno, contro la campionessa Elena Rybakina. Ci ha poi riprovato nei giorni scorsi, dove non ha avuto però maggiore fortuna. Al Masters 1000 di Guadalajara, vinto sabato da Maria Sakkari, Ajla è stata eliminata al primo turno, a riprova del fatto che è ancora chiaramente – e comprensibilmente, aggiungeremmo – arrugginita.

Se dal punto di vista sportivo non sembra ancora al top, non si può dire lo stesso del suo aspetto. La trasformazione della Tomljanovic continua a tamburo battente e la cosa, naturalmente, non può che fare piacere ai suoi follower. Il profilo Instagram della bella tennista, che è stata fidanzata in passato con Nick Kyrgios e Matteo Berrettini, è difatti ancor più esplosivo di quanto non lo fosse in precedenza.

Ajla Tomljanovic, gambe mozzafiato: selfie irresistibile

Abbondano, sulla sua pagina personale, scatti che rendono giustizia alla sua bellezza, a quel fascino che ha fatto girare la testa non a uno, ma a ben due campioni del mondo del tennis. Tra bikini succinti e crop-top, nuove acconciature e shooting, c’è davvero da perdere la testa.

Anche l’ultima foto pubblicata dalla ragazza, croata ma naturalizzata australiana, ha fatto girare la testa a un bel po’ di follower. L’abito che sfoggia in questo selfie allo specchio non è attillato e non è neanche un modello da femme fatale, ma è talmente corto che c’è un dettaglio che non passa inosservato: la perfezione delle sue splendide gambe.

Il vestito ci permette di ammirarle e di comprendere che la sua trasformazione non è ancora finita. Da ragazza acqua e sapone, quale è sempre stata, Ajla si sta trasformando in una donna sempre più consapevole della propria bellezza e delle proprie armi. Armi che, a quanto pare, intende sfruttare tutte.