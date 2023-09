Aston Villa-Everton è un match valido per il terzo turno di League Cup e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, probabili formazioni e pronostici.

Nel fine settimana, nonostante le fatiche di coppa, l’Aston Villa ha portato a casa un altro successo, il secondo di fila in Premier League, sbancando Stamford Bridge ed acuendo la crisi del Chelsea di Mauricio Pochettino, battuto 1-0 da un gol di Watkins.

Un’importante iniezione di fiducia per i Villans di Unai Emery, che giovedì scorso all’esordio nella fase a gironi di Conference League erano stati beffati dai polacchi del Legia Varsavia al termine di un rocambolesco 3-2 in cui il club di Birmingham sono finiti per ben tre volte in svantaggio. In campionato, invece, dopo la sosta le cose stanno andando a gonfie vele. L’Aston Villa nella trasferta londinese si è assicurato altri tre punti dopo la vittoria ai danni del Crystal Palace (3-1) di una settimana prima. In attesa dell’interessante confronto con il Brighton di Roberto De Zerbi, in programma sabato prossimo, i Villans vanno a caccia della decima vittoria consecutiva a Villa Park, stadio dove non perdono dallo scorso febbraio (4-2 con l’Arsenal). L’obiettivo è anche quello di superare lo scoglio terzo turno in League Cup, al Coppa di Lega: nelle ultime due stagioni, infatti, l’Aston Villa è stato sempre eliminato a questo punto della competizione, prima dal Man United e poi dal Chelsea.

In campionato non c’è stata storia

L’avversario con cui si contenderà la qualificazione al quarto turno è l’Everton, già sfidato lo scorso 20 agosto in Premier League e travolto con un perentorio 4-0.

I Toffees dopo un inizio da incubo – tre sconfitte di fila – stanno iniziando a macinare i primi punti. Hanno pareggiato con lo Sheffield United (2-2) prima della sosta per le nazionali e sabato scorso hanno ottenuto il primo successo andando a vincere 3-1 sul campo del Brentford. La squadra di Sean Dyche ha già debuttato in League Cup a differenza dell’Aston Villa, battendo 2-1 il Doncaster nel secondo turno.

Come vedere Aston Villa-Everton in diretta tv e streaming

La gara valida per il terzo turno di League Cup tra Aston Villa ed Everton, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la nota piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

I Villans negli ultimi anni ha mostrato scarso interesse per le coppe nazionali. Clamorosa a tal proposito l’eliminazione dalla FA Cup per mezzo dello Stevenage lo scorso gennaio. Emery, tuttavia, dovrebbe schierare una formazione competitiva, pur facendo riposare molti titolari. Ed a nostro parere la serie positiva davanti al proprio pubblico continuerà: Aston Villa favorito in un match in cui anche l’Everton dovrebbe segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Everton

ASTON VILLA (4-3-3): Olsen; Chambers, Lenglet, Pau Torres, Digne; Ramsey, Dendoncker, Tielemans; Diaby, Duran, Bailey.

EVERTON (4-4-2): Virginia; Patterson, Godfrey, Keane, Mykolenko; Danjuma, Onana, Doucoure, Dobbin; Beto, Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1