Lazio-Torino, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Torino è una partita della sesta giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Ivan Juric sogna un risultato positivo – sarebbe il quarto consecutivo – anche contro l’altra squadra della Capitale, la Lazio, dopo aver strappato un punto contro la Roma.

Un Torino determinato e cazzuto domenica ha riacciuffato in extremis i giallorossi, passati in vantaggio a venti minuti dalla fine con lo scatenato Lukaku, grazie al suo nuovo attaccante Zapata. I granata, a quota 8 punti dopo le prime cinque giornate di campionato, hanno dunque la possibilità di acuire la crisi ormai acclarata dei biancocelesti, incapaci di battere il Monza nell’anticipo di sabato scorso (1-1) ed a secco di vittorie dal colpaccio del “Maradona”, risalente quasi ad un mese fa. Rimane quella, al momento, l’unica gioia della squadra di Maurizio Sarri, che di punti in classifica ne ha a malapena 4, uno in più dell’Udinese terzultima. Se escludiamo il successo ottenuto ai danni dei campioni d’Italia, la Lazio ha collezionato quasi esclusivamente delusioni, come le due sconfitte contro Lecce e Genoa oppure quella, netta, all’Allianz Stadium contro la Juventus. In Champions League contro l’Atletico Madrid il tecnico toscano deve ringraziare il portiere Provedel per aver evitato la sconfitta in pieno recupero con un colpo di testa che resterà nella storia, mentre contro i brianzoli non è bastato il ritorno al gol di un Immobile sottotono per piegare la formazione biancorossa, che dopo pochi minuti ha trovato il pari con Gagliardini.

Lazio-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Piove sul bagnato in casa Lazio. Sarri, infatti, dovrà probabilmente fare a meno di numerosi titolari, tra cui Romagnoli, Patric e Zaccagni, tutti e tre fisicamente non al meglio. Biancocelesti che potrebbero quindi rispolverare Gila in difesa accanto a Casale, con Lazzari a destra al posto di Marusic. Il centrocampo sarà formato da Kamada, Vecino e Luis Alberto, mentre nel tridente può trovare spazio il ristabilito Pedro.

Poche novità invece nel Torino. L’unico dubbio di Juric sembra essere a centrocampo, dove assisteremo al solito ballottaggio tra Ilic e Tameze: uno dei due farà posto al rientrante Ricci. Davanti, alle spalle di Zapata, spazio all’ormai consolidata coppia Vlasic-Radonjic.

Come vedere Lazio-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Torino è in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Lazio e Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Fa uno strano effetto vedere una Lazio a digiuno di vittorie casalinghe ma che soprattutto non ha mai tenuto la porta inviolata, un dato in netta controtendenza con i frequenti clean sheet dello scorso anno. Sarri si aspetta una reazione decisa ma il Torino è un brutto cliente, che tra l’altro negli ultimi anni ha messo più volte in difficoltà i biancocelesti, capaci di battere i granata solo una volta negli ultimi sei confronti. Juric, insomma, sa come fermare l’attacco laziale e non è un caso che dal 2021 in poi le reti complessive non siano state mai più di due. Prevediamo un match bloccato: un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Lazio-Torino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1