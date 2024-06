Ungheria-Svizzera, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Ungheria-Svizzera è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Siamo nel girone della Germania padrone di casa, quello che molto probabilmente sarà vinto dagli uomini di Julian Nagelsmann. La lotta per il secondo posto – ed eventualmente per il terzo – si prennuncia invece apertissima: la Svizzera, in termini di esperienza e qualità della rosa, sembra avere qualcosa in più di Scozia e Ungheria ma le distanze non sono poi così ampie. Nel senso che la sorpresa può essere dietro l’angolo.

La sfida del RheinEnergieStadion di Colonia tra magiari ed elvetici assume dunque i contorni di un importante scontro diretto, in cui un’eventuale vittoria potrebbe già contribuire a definire le gerarchie. Per l’Ungheria è la terza partecipazione di fila alla fase finale di una rassegna continentale, la seconda con il commissario tecnico Marco Rossi al timone. Szoboszlai e compagni hanno vinto con merito il proprio girone di qualificazione, restando addirittura imbattuti (18 punti in 8 partite, 4 in più della Serbia seconda). Solidità che si è vista anche nelle ultime amichevoli, ad eccezione della inaspettata sconfitta in Irlanda, k.o. prontamente riscattato con un roboante 3-0 rifilato ad Israele.

Yakin si affida alla “vecchia guardia”

Il livello complessivo della nazionale ungherese non è altissimo ma la buona organizzazione di gioco, specie in fase di non possesso, potrebbe rivelarsi determinante per superare quantomeno il girone.

Si affida alla vecchia guardia (Xhaka, Shaqiri, Freuler, Widmer, Rodriguez, Vargas) anche il commissario tecnico svizzero Murat Yakin, che vuole stupire come tre anni fa, quando la Svizzera arrivò ad un passo dalla semifinale dopo aver eliminato la Francia. Dopo aver chiuso al secondo posto nel girone di qualificazione dietro alla Romania, la selezione rossocrociata ha fatto registrare 4 risultati utili di fila nelle amichevoli giocate nel 2024 (pareggi con Danimarca e Austria e vittorie con Irlanda ed Estonia).

Le ultime notizie sulle formazioni

L’Ungheria dovrebbe scendere in campo con l’ormai rodata difesa a tre, formata da Lang, Szalai e dal centrale del Lipsia Orban, pronto a proteggere la porta del suo compagno di club Gulacsi. Rossi riproporrà anche Szoboszlai e Sallai nel ruolo di trequartisti dietro l’unica punta Varga, attaccante del Ferencvaros. A sinistra, nel 3-4-2-1, troverà spazio pure l’esterno Kerkez del Bournemouth.

Modulo quasi speculare per la Svizzera, con il selezionatore Yakin che al centro del tridente d’attacco schiererà Amdouni, centravanti del Burnley, supportato da Shaqiri e Vargas. Il “bolognese” Ndoye si sistemerà sulla corsia sinistra, mentre l’esperto Rodriguez – anche lui gioca in A con il Torino – è in ballottaggio con Elvedi.

Come vedere Ungheria-Svizzera in diretta tv e streaming

La sfida tra Ungheria e Svizzera è in programma sabato alle 15:00 al RheinEnergieStadion di Colonia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Due selezioni che non si affrontano dal 2017, quando la Svizzera prevalse sia all’andata che al ritorno nella campagna di qualificazione ai Mondiali russi. L’Ungheria non è favorita ma dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara in cui potrebbero andare a segno entrambe almeno in un’occasione: i magiari, infatti, non restano a digiuno di gol da giugno 2023.

Comparazione quote

Il pareggio tra Ungheria e Svizzera è quotato a 3.15 su Goldbet e Lottomatica e 3.25 su Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Le probabili formazioni di Ungheria-Svizzera

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, A. Szalai; Nego, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Varga.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Shaqiri, Amdouni, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1