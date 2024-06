Dalla Juve all’Atletico, super rinforzo per Simeone: quasi 20 milioni

Dalla Juve all’Atletico Madrid: c’è un super rinforzo per Simeone dal valore di quasi 20 milioni di euro. Per molto tempo il suo profilo è stato accostato ai bianconeri che sembravano ad un passo dal prenderlo

Sembrava ad un passo dalla Juventus, soprattutto nello scorso mese di gennaio quando poi i bianconeri presero Alcaraz in mezzo al campo fallendo, miseramente, l’obiettivo. Un interesse che poi col passare del tempo è sopito, ma forse un pizzico di qualcosa dentro il cuore di Giuntoli è rimasto. Bene, arrivati a questo punto, dopo le ultime notizie uscite, sarebbe opportuno che il direttore dell’area tecnica della Juventus accantonasse l’idea.

Sì, perché il centrocampista danese del Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg, sembra essere ad un passo dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Gli Spurs, che lo hanno tenuto poi nella seconda parte di stagione, non avevano, non hanno e non avranno nessuna difficoltà nel cederlo. E ovviamente vogliono anche farlo. E a quanto pare, secondo le informazioni che sono state riportate da tuttojuve.com, Simeone starebbe facendo davvero sul serio.

Dalla Juve all’Atletico, lo scippo di Simeone

Un affare da almeno 15milioni di sterline che al cambio sono più o meno 20milioni di euro. Una situazione che l’Atletico a quanto pare conosce bene e che nonostante sembrino comunque molti soldi, per un elemento che nel corso dell’ultimo anno non è che abbia fatto benissimo, sono disposti a spendere per portarlo in Spagna.

La sensazione in tutto questo è che la Juventus abbia ormai deciso di cambiare obiettivo da un poco di tempo mollando del tutto la pista che porta a Hojbjerg. Eppure, ricordiamo perfettamente, soprattutto nello scorso mese di dicembre si era parlato di un innesto praticamente fatto con gli agenti del giocatore che erano già andati alla Continassa per vedere la struttura bianconera. E invece niente da fare, con il danese che adesso è destinato alla Liga.