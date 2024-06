Germania-Scozia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Germania-Scozia, a Monaco di Baviera è tutto pronto per la gara inaugurale di Euro 2024 tra i padroni di casa e la selezione di Steve Clarke.

La Germania torna ad ospitare la fase finale di un’importante manifestazione a distanza di 18 anni dall’ultima volta, quel Mondiale 2006 tanto caro a noi italiani. Le aspettative sono ovviamente alte nei confronti dei padroni di casa ma restano – almeno – un gradino sotto le favoritissime Inghilterra e Francia ed hanno forse anche qualcosa in meno rispetto alla Spagna.

Nell’ultimo anno e mezzo hanno disputato solo ed esclusivamente amichevoli – non per forza un vantaggio – ed hanno pure cambiato guida tecnica, esonerando Hansi Flick dopo tre sconfitte di fila. Al suo posto è arrivato Julian Nagelsmann, pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza agrodolce con il Bayern Monaco. Il giovane allenatore bavarese tenterà di riportare la Mannschaft ai livelli di 10 anni fa, anno dell’ultimo successo (Mondiale 2014). Al di là di qualche esclusione eccellente, la rosa abbonda di qualità, con Nagelsmann che può fare affidamento su giovani talenti del calibro di Musiala e Wirtz. I padroni di casa, come da tradizione, scenderanno in campo nella gara inaugurale dell’Europeo, affrontando la Scozia di Steve Clarke. Le altre due selezioni sorteggiate nel gruppo A sono Svizzera ed Ungheria.

Germania-Scozia, occhio agli assist di Mittelstadt

Senza alcun dubbio sarà la Germania a prendere sin da subito in mano il pallino del gioco, con la Scozia che cercherà di rimanere compatta, di chiudere ogni possibile linea di passaggio ed allo stesso tempo di approfitare degli spazi che i tedeschi inevitabilmente lasceranno, giocando con la difesa sempre molto alta.

La retroguardia scozzese, tuttavia, potrebbe fare fatica a contenere Kai Havertz, “falso nueve” di Nagelsmann e sempre imprevedibile con i suoi inserimenti. L’attaccante dell’Arsenal ha un buon fiuto del gol e non sarebbe una sorpresa se riuscisse a finire nel tabellino dei marcatori. Per quanto riguarda invece i tiri in porta, dal momento che la Germania creerà molte occasioni da gol, sono diversi i nazionali tedeschi che potrebbero impensierire il portiere scozzese Gunn. Da Gundogan – che con la Germania ricopre il ruolo di trequartista – ai sopracitati Musiala e Wirtz. Si renderà verosimilmente pericoloso anche il veterano Kroos, tornato in nazionale appositamente per giocare l’Europeo (poi appenderà le scarpette al chiodo). Tra le possibili minacce per la Mannschaft c’è il terzino scozzese Robertson, che si farà vivo spesso nella metà campo avversaria.

L’arbitro Turpin potrebbe sventolare almeno un cartellino giallo a Rudiger, Havertz, McTominay e Gilmour, mentre il laterale Mittelstadt, che nell’amichevole con l’Ucraina ha contribuito a creare almeno 5 occasioni nitide, potrebbe far registrare almeno un assist.

