I pronostici di venerdì 14 giugno: al via Euro 2024

I pronostici di venerdì 14 giugno: l’attesa è finalmente terminata, iniziano oggi gli Europei 2024 con la prima partita Germania-Scozia.

Gli Europei prendono ufficialmente il via stasera con la prima partita che riguarda il girone A: la Germania padrona di casa se la vedrà con la Scozia. Dopo le preoccupanti sconfitte di fine 2023 contro Turchia e Austria, la nazionale tedesca ha fatto meglio nelle successive partite battendo tra le altre anche la Francia.

Per tradizione la Germania è sempre candidata ad andare fino in fondo, a maggior ragione da nazionale ospitante: l’ultimo titolo è il Mondiale vinto nel 2014, ma l’Europeo manca addirittura dal 1996. La nazionale di Nagelsmann è favorita per la vittoria in una partita da almeno tre gol complessivi.

Pronostici Germania-Scozia

Per quanto riguarda i pronostici sui calciatori, occhio come tiratori a Gundogan e Kroos. Gundogan giocherà da trequartista, in una posizione più avanzata rispetto a quella che ricopre nel Barcellona, ed è pure rigorista. Kroos avrà invece le punizioni, e nelle ultime due partite con la maglia del Real Madrid su calcio piazzato ha sempre centrato lo specchio della porta.

Dall’altra parte nella Scozia il calciatore più importante è McTominay, che nel girone di qualificazione ha segnato addirittura 7 gol. I suoi inserimenti sono sempre pericolosi e anche in questa partita potrebbe effettuare almeno un paio di tiri.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Germania segna tra 2 e 4 gol in Germania-Scozia, Euro 2024, ore 21:00

Multipla tiri in porta/tiri totali plus

Kroos (Almeno un tiro in porta plus)

(Almeno un tiro in porta plus) Gundogan (Almeno due tiri totali plus)

(Almeno due tiri totali plus) McTominay (Almeno due tiri totali plus)

(Almeno due tiri totali plus) Musiala (Almeno tre tiri totali plus)

(Almeno tre tiri totali plus) Robertson (Almeno un tiro totale plus)

Comparazione quota totale multipla sui tiri*: 17.46 GOLDBET ; 14.80 SISAL ; 17.46 LOTTOMATICA

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Meizhou Kejia-Shandong Taishan , Chinese Super League, ore 13:35

, Chinese Super League, ore 13:35 Tianjin Tigers-Shanghai Port , Chinese Super League, ore 14:00

, Chinese Super League, ore 14:00 Germania-Scozia, Euro 2024, ore 21:00

Il “clamoroso”

• Germania vincente e almeno un gol per squadra in Germania-Scozia, Euro 2024, ore 21:00