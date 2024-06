Germania-Scozia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Germania-Scozia è la gara inaugurale di Euro 2024 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Come da tradizione, spetta alla nazionale del paese ospitante sollevare il sipario sull’Europeo. La Germania padrona di casa scenderà in campo nella gara inaugurale con la Scozia, dando il via alla diciassettesima edizione della rassegna continentale.

Quello dei tedeschi non è un girone impossibile, tutt’altro. Oltre agli scozzesi, del gruppo A fanno parte anche Svizzera e Ungheria, due selezioni da prendere con le pinze ma comunque alla portata della Mannschaft, indiscussa favorita per il primo posto. Per la Germania, tuttavia, gli ultimi sono stati anni turbolenti. Dal trionfo nel Mondiale 2014 i tedeschi hanno imboccato una preoccupante parabola discendente, nonostante il livello delle varie rose a disposizione dei vari commissari tecnici sia sempre rimasto molto alto. L’era Low è terminata dopo il flop ad Euro 2020 – eliminazione agli ottavi con l’Inghilterra – e quella del suo successore Hansi Flick è durata appena due anni.

L’allenatore che nel 2020 vinse tutto con il Bayern Monaco ha totalmente disatteso le aspettative: agli ultimi Mondiali la Germania è uscita addirittura ai gironi e la federazione ha deciso di correre ai ripari esonerandolo in seguito ad una serie di sconfitte (tre di fila), rimediate nelle numerose amichevoli che la Mannschaft ha disputato nell’ultimo anno e mezzo, non dovendo affrontare le qualificazioni.

Che Germania sarà?

Dallo scorso autunno al timone della Germania c’è un altro ex Bayern, Julian Nagelsmann, che in fretta e furia ha dovuto apportare cambiamenti significativi – non solo a livello tattico – in vista dell’Europeo casalingo.

In quest’anno solare i tedeschi sono ancora imbattuti (3 vittorie e un pareggio nelle 4 amichevoli giocate nel 2024), nei test dello scorso marzo hanno battuto sia Francia che Olanda ma nelle ultime due amichevoli (pareggio a reti bianche con l’Ucraina e vittoria sofferta con la Grecia) non hanno incantato. La Scozia di Steve Clarke – lo stesso c.t. che guidò la Tartan Army agli ultimi Europei – è approdata in Germania tramite le qualificazioni, arrivando seconda dietro alla Spagna in un girone in cui c’erano pure la Norvegia di Haaland e la Georgia di Kvaratskhelia. Per i britannici si tratta del secondo Europeo consecutivo e come tre anni fa l’obiettivo principale è provare a superare quantomeno la fase a gironi. Servirà però un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato nelle ultime amichevoli, in cui la Scozia ha avuto la meglio solo sulla modesta Gibilterra, perdendo con Olanda e Irlanda del Nord e pareggiando con la Finlandia.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nagelsmann ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda l’undici iniziale. La difesa sarà retta dalla coppia Tah e Rudiger, mentre a centrocampo, insieme a Kroos – per l’ormai ex Real Madrid Euro 2024 sarà l’ultima grande avventura prima di appendere le scarpette al chiodo – giocherà il mediano Andrich, reduce da un’ottima stagione con il Bayer Leverkusen ed indispensabile per il tipo di calcio, fluido e offensivo, che vuole fare il selezionatore tedesco.

In attacco Havertz verrà preferito ad un “nove puro” come Fullkrug ed alle spalle dell’attaccante dell’Arsenal agiranno Musiala, Gundogan e Wirtz, con Sané e Muller pronti a subentrare dalla panchina. La Scozia negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni – oltre al bolognese Ferguson si sono fatti male pure Doak e Dykes – e Clarke dovrà pretendere qualcosa in più dai veterani Robertson, McTominay e Armstrong.

Come vedere Germania-Scozia in diretta tv e streaming

Germania-Scozia, gara inaugurale di Euro 2024, è in programma venerdì alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Germania-Scozia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La pressione sarà tutta sulle spalle dei tedeschi: qualsiasi altro risultato che non sia la vittoria equivarrebbe ad un fallimento. La Germania si approccia a quest’Europeo con tanti dubbi ma nella sfida con la Scozia dovrebbe riuscire a mettere le mani sui primi tre punti: la selezione di Nagelsmann può contare su elementi di assoluto livello contro una squadra che invece, oltre alla fisicità, ha ben poco. Il gioco della Mannschaft, tuttavia, è molto dispendioso e non è detto che, in transizione, gli scozzesi possano creare più d’un pericolo. Le reti complessive saranno almeno tre.

Comparazione quote

La combo 1+Over 2.5 è quotata a 1.85 su Goldbet, Snai e Lottomatica. Il segno “Gol” invece è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e 2.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Le probabili formazioni di Germania-Scozia

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Kroos, Andrich; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

SCOZIA (4-3-3): Gunn; Hendry, Hanley, Tierney; Ralston, McTominay, Gilmour, Robertson; McGinn, Christie; Shankland.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1