Ungheria-Svizzera: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Ungheria-Svizzera, la sfida tra magiari ed elvetici è una sorta di scontro diretto per il secondo posto nel gruppo A.

Nel gruppo A, se escludiamo i padroni di casa della Germania, la corsa al secondo e al terzo posto – agli ottavi vanno anche le 4 migliori terze – dà l’impressione di essere più che mai aperta. Apparentemente, quella che sembra avere meno chance di passare il turno è la Scozia, mentre il duello per la seconda piazza sarà verosimilmente tra Ungheria e Svizzera: elvetici di poco favoriti (rosa più lunga, livello qualitativo più alto, maggiore esperienza) ma molto dipenderà proprio dall’esito dello scontro diretto di Colonia, in programma nella prima giornata della fase a gironi di Euro 2024.

Per i magiari quello tedesco è il terzo Europeo consecutivo dopo le partecipazioni ad Euro 2016 ed Euro 2020, il secondo con il commissario tecnico italiano Marco Rossi al timone di una nazionale che nell’ultimo decennio è diventata più competitiva. La qualità, dicevamo, non è eccelsa ma l’Ungheria compensa con un’ottima organizzazione di gioco, sia in fase di possesso palla che di non possesso, e non di rado è riuscita a rendersi indigesta a selezioni più forti e blasonate (ricordiamo le vittorie con Germania e Inghilterra nell’ultima Nations League). La Svizzera ha più o meno le stessa ambizione, cioè quella di ben figurare anche di fronte ad avversari sulla carta superiori e fare più strada possibile nelle grandi manifestazioni. Nell’ultimo Europeo gli elvetici, sempre guidati da Murat Yakin, si spinsero fino ai quarti di finale, uscendo ai rigori contro la Spagna.

Ungheria-Svizzera, Szoboszlai e Amdouni possibili protagonisti

La “luce” della selezione ungherese è senza alcun dubbio Dominik Szoboszlai, il giocatore più rappresentativo nonché più tecnico della truppa di Rossi.

Reduce da una stagione non particolarmente esaltante al Liverpool – l’ex Lipsia è stato di nuovo limitato dagli infortuni, una costante purtroppo nella sua carriera – è l’uomo su cui l’Ungheria punta tantissimo. La sua duttilità tattica ma anche il prezioso lavoro in fase di non possesso sarà fondamentale: da lui ci aspettiamo almeno tre tiri totali nella gara d’esordio con la Svizzera. L’altro magiaro da tenere d’occhio è Roland Sallai del Friburgo, che giocherà sulla trequarti in coppia con Szoboszlai ed alle spalle dell’unica punta Varga. Un giocatore il cui contributo sarà importante anche in fase di pressing: per questo il rischio ammonizione rimane elevato (nell’ultima Bundesliga ha rimediato 6 cartellini gialli). Giallo probabile anche per lo svizzero Widmer, visto in Italia all’Udinese, che sulla sua fascia dovrà fare i conti con il velocissimo Kerkez.

Chi potrebbe finire sul tabellino dei marcatori è l’attaccante elvetico Zeki Amdouni: se Yakin lo schiererà dal 1′ gli si può dare fiducia. Sui calci piazzati, invece, occhio al difensore del Manchester City, Manuel Akanji, pericoloso di testa. Il “bolognese” Ndoye, infine, dovrebbe tirare almeno due volte verso la porta di Gulacsi.

