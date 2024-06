Addio Juve, il Napoli lo prende gratis: che rinforzo

Addio Juventus, colpaccio del Napoli che lo prende gratis ribaltando i bianconeri. Nell’economia dell’operazione decisiva la telefonata di Antonio Conte che regala il primo dispiacere

Antonio Conte fa la differenza e piazza il primo dispiacere alla Juventus, sua ex squadra. Sì, perché il tecnico salentino a quanto pare è stato decisivo nella scelta del giocatore di sposare il progetto del Napoli. Non rinnoverà il suo contratto, e questo si sapeva, ma fino a poco tempo fa non sembrava nemmeno immaginabile la destinazione azzurra.

E invece la chiamata di Antonio ha fatto la differenza secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport. Un colpaccio quello del Napoli che si assicura in questo modo le prestazioni di un giocatore che ha tanta esperienza e che soprattutto arriverà senza spendere un solo euro sul mercato.

Addio Juventus, Hermoso al Napoli

Parliamo di Mario Hermoso, ex Atletico Madrid, che ha deciso di accettare il corteggiamento azzurro. Su di lui c’erano anche l’Inter e soprattutto la Juventus, che da un poco di tempo aveva appunto annusato la possibilità dell’innesto a parametro zero. E invece il colpo lo ha piazzato Giovanni Manna, neo direttore sportivo del Napoli, un altro ex bianconero che ha deciso di cambiare “casacca” andando in Campania per gestire le operazioni da solo, e non all’ombra di Giuntoli che da quelle parti decide tutto.

Nei prossimi giorni – ha svelato il giornale – potrebbe già arrivare l’annuncio ufficiale della firma sul contratto triennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Una bella somma per Hermoso che quindi affiancherà Conte nell’opera di rivoluzione che deve essere messa in atto negli ex campioni d’Italia che dopo aver dominato in lungo e in largo – e pure con merito – con Luciano Spalletti, dopo quattordici anni non faranno nemmeno le Coppe.