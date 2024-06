Euro 2024, 5 qualificate agli ottavi a quota 4.25: occhio al regolamento

Euro 2024, rispetto ai Mondiali le possibilità di approdare alla fase ad eliminazione diretta sono più alte: ecco chi può farcela.

L’Europeo tedesco sta per aprire i battenti. Sabato 14 giugno è il giorno da cerchiare in rosso sul calendario: si parte con la gara inaugurale, che come al solito vede protagonista la nazionale ospitante, la Germania. I tedeschi, alle prese con tanti dubbi – nell’ultimo anno e mezzo la Mannschaft ha collezionato risultati deludenti nelle amichevoli, che hanno costretto la federazione ad esonerare Hansi Flick e ad arruolare il un altro ex Bayern, Julian Nagelsmann – debutteranno con la Scozia all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Nel girone della Germania, grande favorita per il primo posto, c’è pure la Svizzera, che nell’ultimo Europeo si spinse fino ai quarti dopo aver eliminato a sorpresa la Francia di Mbappé. La selezione rossocrociata, guidata ancora da Murat Yakin, in termini di esperienza ma anche di qualità e profondità della rosa è attualmente davanti sia agli scozzesi che all’Ungheria. Ne sapremo di più dopo lo scontro diretto con i magiari all’esordio, match che potrebbe già indirizzare la qualificazione. Ricordiamo che, in ogni caso, all’Europeo esiste il “salvagente” del terzo posto: a staccare un pass per gli ottavi di finale saranno anche le quattro migliori terze. Ed è per questo che Snai dà grande fiducia agli elvetici, il cui passaggio agli ottavi è quotato a 1.45.

Euro 2024, duello interessante tra Danimarca e Serbia

Nel gruppo E, invece, subito dopo il Belgio di Lukaku e De Bruyne troviamo l’Ucraina, arrivata in Germania in seguito al successo nella finale playoff con l’Islanda.

Il talento non manca nel roster a disposizione di Serhiy Rebrov, che in attacco può disporre del “Pichichi” della Liga con il Girona, Dovbyk, ma anche di giocatori di qualità come Mudryk, in forza al Chelsea. Il secondo posto, dunque, è ampiamente alla portata (1.35 su Snai), se consideriamo che oltre al Belgio nel girone ci sono Romania e Slovacchia. Assisteremo senza alcun dubbio a dei bei duelli nei gruppi C ed F, dove verosimilmente Danimarca, Serbia, Turchia e Repubblica Ceca si contenderanno il secondo posto dietro alle favoritissime Inghilterra e Portogallo. I danesi ad oggi danno l’impressione di essere più solidi rispetto all’incostante Serbia – la loro qualificazione è quotata a 1.30 – mentre gli uomini di Vincenzo Montella, dopo aver chiuso il girone di qualificazione davanti alla Croazia, potrebbero beffare anche i cechi (1.25).

Chiudiamo con l’Olanda, che oltre a provare a tenere testa alla Francia nel gruppo D, deve fare attenzione alle insidiose Austria e Polonia. Goldbet, tuttavia, quota a 1.20 il passaggio del turno degli Oranje.

