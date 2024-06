USA-Brasile, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

USA-Brasile è un’amichevole e si gioca giovedì all’01:00 (ora italiana): statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Copa America è l’altra grande protagonista dell’estate 2024 insieme agli Europei di Germania. Negli States è tutto pronto per l’inizio della rassegna continentale che però aprirà i battenti qualche giorno più tardi rispetto ad Euro 2024. Gli USA, da nazionale ospitante, puntano a fare bella figura ma la terribile sconfitta rimediata contro la Colombia lo scorso fine settimana ha allarmato la selezione guidata da Gregg Berhalter.

Un 5-1 senza possibilità di appello che ha messo in mostra tutte le fragilità della rappresentativa statunitense, soprattutto per quanto riguarda la fase di non possesso palla. I big (McKennie, Reyna, Balogun, Pulisic) non hanno particolarmente inciso ed uno dei pochi a salvarsi è stato lo juventino Weah, autore del gol della bandiera. Berhalter si aspetta una prestazione diversa nel test contro il Brasile, il cui livello è notoriamente ancora più alto rispetto a quello dei colombiani. Gli USA, lo ricordiamo, debutteranno il prossimo 24 giugno contro la Bolivia: nel loro gruppo ci sono anche Uruguay e Panama. La Seleçao invece viene da un pirotecnico 3-2 con il Messico, in cui a regalare la vittoria alla selezione di Dorival Jr. è stato di nuovo il teenager Endrick – di proprietà del Real Madrid – in gol in pieno recupero. Il Brasile nel proprio girone si contenderà il primo posto con la Colombia ma nel match d’esordio l’avversario dei verdeoro sarà la Costa Rica.

Dorival schiererà nuovamente Evanilson al centro dell’attacco, stavolta però supportato da Rodrygo e Vinicius. Poche modifiche invece nella formazione statunitense, che davanti si affiderà a Weah, Balogun e Pulisic.

Come vedere USA-Brasile in diretta tv e streaming

USA-Brasile, in programma giovedì all’01:00 al Camping World Stadium di Orlando, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Berhalter e quelli di Dorival Jr.

Il pronostico

Gli USA sono apparsi molto fragili in difesa e il rischio di subire molti gol contro il Brasile è alto. Immaginiamo una partita prolifica, in cui i verdero segneranno verosimilmente dai 2 ai 4 gol.

Comparazione quote

La combo 2+Over 2.5 è quotata 1.95 su Goldbet, Snai e Lottomatica. Il multigol 2-4 Squadra 2 è quotato a 1.55 su Goldbet, Snai e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di USA-Brasile

USA (4-3-3): Turner; Scully, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Militao, Bremer, Arana; Pereira, Bruno Guimaraes, Paquetà; Rodrygo, Evanilson, Vinicius Jr.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3