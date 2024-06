Euro 2024, miglior assistman: nome bomba a quota 33

Euro 2024, chi vincerà questa speciale classifica? Oltre ai “soliti noti” c’è anche un potenziale outsider che potrebbe stupire tutti.

La coppa Henri Delaunay, il trofeo che ogni quattro anni viene consegnato alla nazionale campione d’Europa, da Roma, dove è rimasta negli ultimi 3 anni – Euro 2020 si è giocato nel 2021 per via della pandemia – si è spostata a Berlino, la sede della finalissima dei prossimi campionati europei che inizieranno sabato prossimo.

Nella precedente edizione fu l’Italia, un po’ a sorpresa, a sollevarla, mettendo così fine ad un digiuno di trionfi continentali che durava addirittura dagli anni ’60 del secolo scorso. In Germania in tante cercheranno di emulare la cavalcata degli azzurri, conclusa con il trionfo di Wembley contro l’Inghilterra, battuta ai calci di rigore proprio all’interno del suo “tempio”. Chi ha forse più voglia di vincere quella coppa, oggi, è la selezione dei Tre Leoni, più matura e sulla carta anche più forte rispetto a tre anni fa. Il commissario tecnico Gareth Southgate, sempre molto criticato in patria, ha in mano un’autentica fuoriserie, che a livello di nomi e di profondità della rosa può tranquillamente tenere testa alla favoritissima Francia. Dietro di loro non possiamo non menzionare Spagna e Germania, probabilmente un gradino sotto ma comunque con tutte le carte in regola per arrivare a giocarsela fino in fondo.

Euro 2024, occhio allo spagnolo Yamal

Da non sottovalutare, in ottica titolo, neppure Portogallo e Belgio. Tra le outsider ci sono pure i Diavoli Rossi che, terminata l’infruttuosa gestione Martinez (oggi guarda caso al timone della selezione portoghese), si sono affidati al giovane allenatore di origini calabresi Domenico Tedesco.

Quella belga è una nazionale profondamente rinnovata ma che non potrà certo prescindere dalla qualità di un giocatore come Kevin De Bruyne, uno dei migliori assist man al mondo. Il Manchester City quest’anno ha ripreso a correre proprio quando è tornato dall’infortunio e non stupisce il fatto che alla fine sia stato uno dei più determinanti per la vittoria del quarto titolo consecutivo in Premier League. Per i bookmaker di Snai è De Bruyne che vincerà la speciale classifica degli assist (quota 10.00), seguito a ruota dal lusitano Bruno Fernandes, un perno del Portogallo e dell’altro club di Manchester, lo United (quota 12.00 in questo caso). È derby anche in Germania, dunque.

E la possibile sorpresa? Un gettone lo spenderemmo sul teenager spagnolo Lamine Yamal, che a soli 16 anni è diventato già un titolare del Barcellona (10 assist in blaugrana nel 2023-24) nonché della Roja di De La Fuente ed è quotato a 33.00. Un giocatore, insomma, pronto ad incantare anche su questi palcoscenici.