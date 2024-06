Affare Miretti in Serie A, saluta la Juve e nuova maglia

Affare Miretti in Serie A: il centrocampista della Juventus potrebbe salutare Torino in questa sessione di mercato e rimanere comunque nel massimo campionato italiano. Ecco la formula dell’operazione

Siamo oggettivamente nella fase calda del calciomercato nonostante ancora ufficialmente non sia aperto. Però le trattative sono accese, importanti, e potrebbero muovere nelle prossime ore anche diversi elementi che potrebbero fare la differenza se riuscissero a cambiare casacca.

Uno di questi, senza dubbio, è Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, utilizzato forse un po’ poco da Massimiliano Allegri, che sembra essere destinato a cambiare squadra. Si sono mossi su di lui diversi club della Serie A, ma in questo momento sembra essercene uno che potrebbe fare sul serio. In attesa di dell’annuncio del nuovo allenatore, che dovrebbe essere Baroni che da due giorni a questa parte ha ufficialmente lasciato il Verona, la Lazio avrebbe anche trovato la formula per portare il centrocampista nella Capitale.

Affare Miretti in Serie A: ecco la formula

Parliamo di due club che nel corso di questi anni sono riusciti a incastrare diverse trattative. Le ultime quelle di Pellegrini e Rovella che da Torino sono andati a Roma. E anche adesso si potrebbe trovare una soluzione del genere. Si parla infatti di un Miretti pronto (o quasi) ad andare alla corte di Lotito e di Baroni in prestito con diritto di riscatto. E ovviamente con una cifra già fissata.

Dovrebbero essere 14 i milioni di euro richiesti successivamente dalla Juventus per il cartellino del giocatore, e vedendo poi quelle che sono le qualità del giocatore, che sicuramente vista l’età ha ancora degli importanti margini di miglioramento, è congrua a quello che Miretti potrebbe regalare in futuro. Vedremo quello che succederà, insomma, nelle prossime settimane, con una sola certezza arrivati a questo punto: il destino del centrocampista è lontano dalla Juventus.