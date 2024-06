Euro 2024, quota esplosiva a 17.25 con McTominay e Kvara

Euro 2024, l’attaccante del Napoli rappresenta una delle poche “luci” della sua selezione. E la combo con il centrocampista-goleador stuzzica.

Comunque vada, sarà un successo. E nel caso della Georgia, la “matricola” di Euro ’24, mai espressione fu più azzeccata. Perché i caucasici, prima di quest’anno, non avevano mai partecipato ad un’importante rassegna internazionale. Quattro anni fa ci andarono vicinissimi: il sogno di un intero popolo si spense proprio sul più bello, nella finale playoff contro la Macedonia del Nord.

Un’occasione che, tuttavia, si è ripresentata di nuovo lo scorso marzo. Stavolta però i Crociati l’hanno sfruttata, staccando per la prima volta un pass per la fase finale di un campionato europeo. Nella capitale Tbilisi gli uomini di Willy Sagnol hanno avuto la meglio sulla Grecia – piegata ai calci di rigore – scrivendo una bellissima pagina di storia calcistica. Non è un caso, ovviamente, che la Georgia ci sia riuscita nel momento in cui ha “sfornato” un giocatore fantastico come Kvicha Kvaratskhelia, che soltanto pochi mesi prima aveva fatto le fortune del Napoli contribuendo a riportare il tricolore nella città partenopea dopo 33 anni. “Kvara”, come lo chiamano nel capoluogo campano, dovrà essere il valore aggiunto in Germania.

La sua selezione pertanto non può fare a meno delle sue giocate e dei suoi strappi se vuole avere una minima chance di superare la prima fase in un gruppo in cui ci sono anche Portogallo, Turchia e Repubblica Ceca.

Euro 2024, lo scozzese ha un grande fiuto del gol

Serviranno ovviamente anche i gol per trascinare la Georgia agli ottavi di finale. E Kvaratskhelia è tra i pochi ad avere una certa esperienza ad alti livelli, accumulata nelle ultime due stagioni con il Napoli.

La decisione di puntare sul georgiano capocannoniere della propria nazionale potrebbe rivelarsi redditizia: per Snai è il maggior indiziato a diventarlo, a quota 2.87. Una “combo” che stuzzica, in questo caso, è quella con il centrocampista scozzese Scott McTominay (quota totale 17,25, Snai) che pur ricoprendo il ruolo di centrocampista arretrato è spesso uno dei più prolifici della selezione di Steve Clarke. Lo dimostrano i 7 gol realizzati durante le qualificazioni, in cui la Tartan Army è arrivata seconda nel girone dietro alla Spagna. Che McTominay abbia un certo fiuto del gol lo si evince chiaramente anche dai numeri fatti registrare nell’ultima Premier League con il Manchester United: sempre 7 le marcature del centrocampista di Lancaster. Sarà lui il capocannoniere della Scozia? Snai, intanto, lo quota a 6.00.

Comparazione quota totale Kvaratskhelia e McTominay capocannonieri delle rispettive nazionali: 18.00 GOLDBET ; 17.25 SNAI ; 18.00 LOTTOMATICA

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.