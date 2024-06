Euro 2024, pronostici prima giornata fase a gironi

Euro 2024, tutti i pronostici e la comparazione quote della prima giornata della rassegna internazionale che sta per aprire i battenti.

Ci siamo. L’Europeo di Germania si prepara a regalare emozioni sin dalla prima giornata, già potenzialmente decisiva per diverse squadre. Tra queste c’è anche l’Italia di Luciano Spalletti, campione d’Europa in carica, capitata in un girone molto ostico. Gli azzurri non hanno incantato nelle due amichevoli di preparazione ma dovrebbero riuscire, seppur a fatica, ad avere ragione dell’insidiosa Albania.

I primi 3 punti arriveranno con ogni probabilità anche per Belgio e Francia, favoriti rispettivamente nei match con Slovacchia e Austria. Stesso discorso per il Portogallo di Ronaldo, che non sembra avere rivali credibili per il primo posto nel gruppo F: in caso di vittoria con la Repubblica Ceca, assai probabile, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta sarebbe sostanzialmente ipotecata. Nel medesimo girone va a caccia dei tre punti anche la Turchia di Vincenzo Montella, impegnata contro la matricola Georgia: Calhanoglu e compagni dovrebbero riuscire a realizzare almeno due gol contro la selezione del “napoletano” Kvaratskhelia.

Spagna e Inghilterra, esordi insidiosi

Nella gara inaugurale la Germania tenterà di prendere già il largo in classifica e di non deludere il pubblico di Monaco di Baviera: i gol non dovrebbero mancare nella sfida con la Scozia.

Previste almeno 3 reti complessive anche in Belgio-Slovacchia e Austria-Francia. Esordi complicati per Spagna e Inghilterra, che potrebbero subire almeno un gol rispettivamente nelle partite con Croazia e Serbia. Rischia qualcosa anche la Danimarca contro una Slovenia che in attacco ha diversi giocatori pericolosi, uno su tutti il centravanti del Lipsia Sesko.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Turchia segna tra 2 e 4 gol in Turchia-Georgia, 18 giugno ore 18:00

Vincenti

Italia (in Italia-Albania, 15 giugno ore 18:00)

(in Italia-Albania, 15 giugno ore 18:00) Ucraina o pareggio (in Romania-Ucraina, 17 giugno ore 15:00)

(in Romania-Ucraina, 17 giugno ore 15:00) Belgio (in Belgio-Slovacchia, 17 giugno ore 18:00)

(in Belgio-Slovacchia, 17 giugno ore 18:00) Francia (in Austria-Francia, 17 giugno ore 21:00)

(in Austria-Francia, 17 giugno ore 21:00) Portogallo (in Portogallo-Repubblica Ceca, 18 giugno ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Scozia , 14 giugno ore 21:00)

, 14 giugno ore 21:00) Belgio-Slovacchia , 17 giugno ore 18:00)

, 17 giugno ore 18:00) Austria-Francia, 17 giugno ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Croazia , 15 giugno ore 18:00

, 15 giugno ore 18:00 Serbia-Inghilterra , 16 giugno ore 21:00

, 16 giugno ore 21:00 Slovenia-Danimarca, 16 giugno ore 18:00

Comparazione quota totale massima*: 199.62 GOLDBET ; 217.87 SISAL ; 199.62 LOTTOMATICA

*La quota totale comprende la Scelta del Veggente, le vincenti, gli over e i gol.

Il “clamoroso”

• Pareggio in Spagna-Croazia, 15 giugno ore 18:00