Gratta e vinci, metodo infallibile: il trucco supera il test

Gratta e vinci, tra le tante strategie ce n’è una che sarebbe davvero infallibile: tanto vale la pena provare.

Qui Carolina del Sud. È il 7 giugno 2024 e un uomo di Bluffton, che preferisce che la sua identità resti segreta, è venuto a capo di un rebus le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Ha trascorso tanto tempo a studiare, nel tentativo di capire se fosse effettivamente possibile o meno riconoscere a occhio nudo un Gratta e vinci vincente. La risposta, tenetevi forte, è sì.

Il suo metodo, garantisce, è infallibile. Ci è voluto un po’ per metterlo a punto, per perfezionarlo, ma si è rivelato validissimo. Durante la scorsa settimana ha voluto testarlo ed è stato proprio in quel momento che si è reso conto di aver risolto il mistero dei misteri. Almeno all’apparenza. Perché se davvero fosse così facile, saremmo tutti ricchi.

Ma torniamo a lui. Quando si è recato a comprare un Gratta e vinci per mettere alla prova la sua strategia, ha scelto il “biglietto sporgente più lontano” (ossia uno degli ultimi, per intenderci) dell’ampia gamma di grattini in vendita presso la sua ricevitoria di fiducia. Il destino ha voluto che gli toccasse in sorte un tagliando della serie Stacks of Cash; lo ha indicato, lo ha pagato, lo ha ritirato ed è corso a grattarne la patina argentata con la sua bella monetina.

Gratta e vinci, un modo per esserne certi esiste: lo dice lui

Il suo istinto non lo aveva ingannato, anzi. Aveva ragione: in quel tagliando, quello più sporgente tra gli ultimi della pila, si nascondeva un super premio. Parliamo di qualcosa come 300mila dollari, mica noccioline.

“Non potevo crederci”, ha detto l’uomo ai funzionari della South Carolina Education Lottery. Secondo il loro racconto, sarebbe poi andato a casa e si sarebbe preso il resto della giornata libera, come a voler rimuginare sulla cosa incredibile che gli era appena accaduta. Ha rivelato loro, inoltre, di volersi servire del denaro vinto con il biglietto Stacks of Cash per estinguere i suoi debiti.

Difficile pensare che esista realmente un trucco infallibile da mettere in pratica al momento di scegliere quale, fra i tanti biglietti in commercio, convenga scegliere. Sarebbe fin troppo facile, se fosse come crede quest’uomo della Carolina del Sud. Certo è che stato protagonista, e quello è innegabile, di un’incredibile coincidenza. Ma c’entra l’istinto, non certo il collocamento del biglietto, in questo incredibile colpo di fortuna a 5 zeri.