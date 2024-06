Gratta e Vinci, boom del New turista per sempre: 4 milioni di euro

Gratta e Vinci, si gioisce in ben due zone d’Italia: con una spesa di 5 euro due fortunati utenti si sono aggiudicati l’ambito vitalizio.

L’estate è ormai alle porte e con essa fa capolino anche l’irresistibile voglia di evadere dalla routine lavorativa, fare le valigie e scapparsene in vacanza. È quel periodo in cui vorremmo fare i “turisti per sempre”, prendendo spunto dal nome del noto Gratta e Vinci in circolazione da diversi anni.

Girare il mondo vita natural durante: non il sogno di tutti ma sicuramente di parecchi. E chissà che un colpo di fortuna, guarda caso proprio giocando al Gratta e Vinci, prima o poi non lo consenta. Di viaggi in giro per il globo potranno di certo farne a bizzeffe i due fortunati giocatori di Alassio, in provincia di Savona, e di Rho, in provincia di Milano. Due utenti che, grazie al New Turista per Sempre, usufruiranno del vitalizio da 2 millioni di euro. Una di quelle cifre che sono in grado di cambiare la vita di una persona, da così a così. Le due vincite milionarie, per un totale di 4 milioni, sono state registrate nel giro di pochi giorni a cavallo tra i mesi di maggio e giugno. Quella avvenuta nella cittadina ligure ha come protagonista la ricevitoria di viale Da Vinci, in Lombardia invece la dea bendata ha fatto tappa in piazza Chiesa.

Gratta e Vinci, si fa festa con 6mila euro al mese

Ma come si gioca al New Turista per Sempre? Il regolamento, come si può leggere sul sito delle Agenzie delle dogane e dei monopoli, è molto semplice.

Innanzitutto si tratta di un Gratta e Vinci che offre due modalità di gioco e che mette in palio premi immediati o rendite mensili. Per quanto riguarda il “gioco 1” bisogna prima scoprire i “numeri vincenti” nascosti sotto quattro barche a vela e poi confrontarli con i propri numeri. Nel caso in cui dovessimo trovare il “Bonusx10”, vinceremmo per 10 volte il premio corrispondente. Il colpaccio vero e proprio, però, lo faremmo nel momento in cui dovessimo trovare due volte la scritta “Turista per sempre”, il sogno di tutti gli aficionados di questo Gratta e Vinci. Più intuitivo ancora il “gioco 2”, quello in cui bisogna grattare le ciabatte infradito: trovando due importi uguali allora possiamo stappare lo champagne. Il costo del tagliando è di 5 euro ed il premio massimo è composto da un premio iniziale da 300mila euro, un vitalizio di 6mila euro al mese per 20 anni, e da un “bonus” finale di 100mila euro.