Lotto, con questa quaterna basta 1 euro per vincerne 60mila

Lotto, non serve spendere fior di quattrini per realizzare una vincita importante: in questo caso basta investire anche solo un euro.

L’11 maggio scorso, una notizia meravigliosa è rimbalzata in quattro e quattr’otto da Nord a Sud, passando per il Centro e per le isole. Qualcuno aveva indovinato tutti e 6 i numeri estratti al Superenalotto e aveva portato a casa, grazie alla sua combinazione, la bellezza di 101 milioni di euro. La vincita, come si ricorderà, ha avuto come cornice una tabaccheria di via Toledo, a Napoli. E sembra che il momento d’oro della città partenopea non sia ancora del tutto finito, in realtà.

In occasione della scorsa estrazione del Lotto, infatti, la Campania è tornata a gioire. Diverse vincite sono state realizzate la scorsa settimana, la più importante delle quali testimonia come non sia necessario spendere fior di quattrini, a volte, per poter mettere le mani su una cifra significativa. Se è destino che accada, è sufficiente investire anche solo 1 euro: la dea bendata ci troverà comunque, se la sua intenzione è quella di regalarci una piccola gioia.

Non ci credete? Sappiate, allora, che un giocatore che ha speso 1 solo euro al Lotto vedrà arrivare presto sul suo conto corrente una gran bella somma. Parliamo, per la precisione, di 62mila 250 euro. A tanto ammonta la vincita che ha messo a segno con una quaterna da sogno sulla ruota di Bari. I numeri che lo hanno premiato, nel caso qualcuno fosse curioso, sono il 2, il 9, il 52 e il 53. E questo è quanto: ha speso un euro e ne ha messi in cassaforte più d 60mila. Mica male, no?

Lotto, fortuna sfacciata: gli è bastato spendere 1 solo euro

A conferma del fortunatissimo trend della Campania, è doveroso sottolineare che quella di Torre Annunziata non è stata la sola vincita degna di nota che ha caratterizzato la tornata della scorsa settimana.

In centro città, a Napoli, sono piovuti premi per un totale di oltre 55mila euro: una vincita ammontava a 25,3mila euro, le altre due rispettivamente a 11,2mila e 8,3. Ad Avellino ne sono arrivati 23,2mila con un terno.

È andata più che bene anche sul fronte del 10eLotto: a Campagna, in provincia di Salerno, qualcuno ha vinto 9mila euro, mentre un altro giocatore napoletano, centrando un 3, ha fatto suoi 6mila 500 euro. Ha fatto festa anche Ercolano, nella cui cornice sono state registrate una vincita da 6mila 400 euro e un’altra da 6mila.