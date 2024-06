Superenalotto, ha scoperto un trucco super: guadagno assicurato

Superenalotto, sbaglia chi crede che non ci sia alcun trucco: lo ha dimostrato con i fatti, non resta che provare.

Non è trascorso neanche un mese, da quando la dea bendata ha fatto tappa a Napoli, in via Toledo, e baciato un giocatore che si è assicurato uno dei jackpot più alti della storia del Superenalotto. Ha portato a casa, come si ricorderà, 101 milioni di euro. Da quel momento in poi, nessuno più ha indovinato i 6 numeri necessari per centrare la vincita più alta al mitico gioco tutto italiano.

In compenso, però, diversi 5 e anche un 5+1 si sono susseguiti nelle ultime settimane, facendo piovere un bel po’ di soldini sul Bel Paese. Una delle storie a lieto fine più bella degli ultimi tempi arriva da Cisterna, in provincia di Latina. La fortuna ha fatto tappa in corso della Repubblica, dove ha sede la tabaccheria gestita da Marco Bellini. Ed è stato proprio lui, nei giorni scorsi, ad assistere ad un fatto assai raro, ma al tempo stesso molto emozionante.

Un cliente abituale, dunque noto al titolare, si è recato presso la ricevitoria e ha fatto quello che è solito fare ormai da tempo immemore. Ha giocato, cioè, al Superenalotto, rimanendo fedelissimo ai suoi principi e ad una convinzione che, per la verità, accomuna gran parte dei giocatori che tenta la fortuna alla Lotteria.

Superenalotto, basta solo pazientare: lo dicono tutti

L’uomo in questione gioca sempre, da tantissimi anni, gli stessi numeri, segno che anche lui crede nel fatto che la combinazione, cascasse il mondo, dev’essere sempre la medesima. Guai a cambiare. Un trucco che non è scientificamente e statisticamente provato ma che, a detta di molti, assicurerebbe a lungo termine vincite e guadagni da capogiro.

“Giocava la stessa combinazione da diverso tempo – ha raccontato Bellini sui social, felice che la sua tabaccheria sia stata sede di questo gran bel colpo di fortuna – alla fine è stato premiato per la sua costanza. Ieri mattina è venuto insieme alla figlia e si è messo in un angolo ad aspettare che finissi di servire dei clienti, quando si è avvicinato, mi ha consegnato il tagliando e a bassa voce mi ha detto che aveva vinto. Io ho inserito il tagliando e quando è comparso il risultato ho esultato per lui: un 5 da più di 50mila euro“.

Indovinando 5 dei 6 numeri estratti nell’ambito del concorso del Superenalotto, il settantenne di Cisterna ha messo le mani, più precisamente, su 59mila 353,69 euro. La sua reazione è stata composta, discreta, ma nel lasciare la ricevitoria ha più volte ringraziato lo staff dell’attività, segno che si tratta di un uomo gentile e molto educato. “Una vincita che fa sicuramente comodo – ha detto ancora Bellini – capitata a una brava persona, se lo merita davvero, gli ho spiegato che la cifra non poteva essere saldata al punto vendita e doveva recarsi direttamente presso la sede di Sisal”.