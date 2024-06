Euro 2024, numeri da flop: non indovinerai mai quale squadra avrà il peggiore attacco

Euro 2024, in Germania è tutto pronto per l’avvio della manifestazione continentale: chi segnerà meno gol di tutti?

Mancano ancora 6 giorni alla gara inaugurale ma siamo già ufficialmente entrati in clima Europei. La stagione calcistica dei club è ormai un lontano ricordo e le numerose amichevoli di preparazione disputate nell’ultime settimana dalle varie nazionali – compresa quella di Luciano Spalletti – hanno contribuito a far salire il livello di adrenalina in vista dell’attesa rassegna continentale.

Si parte sabato prossimo con la gara inaugurale tra Germania, selezione ospitante, e Scozia. L’Italia esordirà il giorni dopo contro l’Albania a Dortmund: una partita da non sbagliare assolutamente per evitare brutte sorprese. Gli azzurri, infatti, partendo dalla quarta fascia sono capitati in un girone che promette scintille, in cui oltre alla rappresentativa guidata dal brasiliano Sylvinho ci sono anche Spagna e Croazia. Un altro girone tutt’altro che scontato è quello D, composto da Francia, Austria, Olanda e Polonia. Oltre ai Bleus di Didier Deschamps, di gran lunga i principali favoriti per la vittoria finale, c’è anche la temibile selezione olandese e due nazionali che, potenzialmente, potrebbero dare del filo da torcere. La Polonia è finita in un girone davvero tosto e il suo stile di gioco potrebbe relegarla a peggiore attacco del torneo, se tuttto dovesse andare storto.

Euro 2024, la Polonia penserà di nuovo solo a difendersi?

Dopo un Mondiale non esaltante – in Qatar, un anno e mezzo fa, la Polonia riuscì a superare il girone soltanto grazie al successo sull’Arabia Saudita, per poi essere eliminata dalla Francia agli ottavi – i biancorossi hanno avuto bisogno degli spareggi per approdare all’Europeo tedesco.

In seguito alla deludente campagna di qualificazione, la federazione ha deciso di tornare al “passato”. Ha fatto fuori il portoghese Fernando Santos, che solo pochi mesi prima aveva preso il posto di Czeslaw Michniewicz – esonerato con la motivazione di proporre un gioco troppo conservativo – sostituendolo con Michal Probierz. Di progressi non se ne sono visti poi così tanti: la Polonia è riuscita ad arrivare terza dietro ad Albania e Repubblica Ceca – contro di loro ha segnato a malapena tre gol in quattro partite – e in finale playoff l’ha spuntata ai rigori contro il Galles, al termine di un match in cui Lewandowski e compagni non hanno mai tirato in porta.

La sensazione è che anche all’Europeo il centravanti del Barcellona sarà poco servito dai suoi compagni, i quali cercheranno prima di tutto di non prendere gol. Non è da escludere, dunque, che quello polacco alla fine sia l’attacco meno prolifico della rassegna continentale sebbene il principale indiziato sia quello dell’Albania.

