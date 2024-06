L’addio ora è certo: saluta il Milan, niente da fare

L’addio ora è certo, a Milanello continuano le grandi manovre in vista dell’apertura del calciomercato: le probabilità che rimanga sono scarse.

No, quella del Milan non si può definire una stagione esaltante. Il secondo posto dietro all’Inter non basta per vedere il classico bicchiere mezzo pieno. E non è un caso che le delusioni rimediate nell’annata appena conclusa si siano rivelate determinanti per le sorti di Stefano Pioli. Al tecnico emiliano, arrivato a Milanello nel 2019 e capace di riportare il Diavolo sul tetto d’Italia due anni fa, la società ha dato il benservito, ritenendo evidentemente che il suo ciclo fosse ormai giunto al termine.

Una decisione maturata da diversi mesi, con l’allenatore che ha finito per pagare le troppe sconfitte nei derby con l’Inter – quella subita lo scorso aprile nella serata dell’ufficialità dello scudetto nerazzurro ha fatto malissimo – e l’eliminazione dalla Champions League già dopo i gironi. Il Milan in realtà era capitato in un girone molto complicato, con due future semifinaliste (PSG e Borussia Dortmund) ma si poteva fare qualcosa in più. In campionato, poi, Theo Hernandez e compagni non sono mai stati realmente in lotta per il titolo ed il sorpasso nei confronti della Juventus seconda è avvenuto soltanto negli ultimi mesi, in seguito al crollo vertiginoso della Vecchia Signora. Al momento i dirigenti rossoneri non hanno ancora annunciato il nome del prossimo allenatore ma con ogni probabilità toccherà a Paulo Fonseca prendere il posto che fu di Pioli.

L’addio ora è certo, Jovic sempre più lontano dal Milan

Per il tecnico portoghese, reduce da due stagioni positive al Lille in Ligue 1, si prospetta un inizio in salita. La tifoseria, infatti, ha storto il naso quando è spuntato fuori il suo nome, aspettandosene uno più altisonante.

Ora sta a Fonseca far cambiare idea ai tifosi, a patto che la società gli metta a disposizione una rosa più forte rispetto a quella sulla quale ha potuto contare Pioli nella scorsa stagione. Il Milan ad oggi è una delle più attive in assoluto sul mercato e si prepara ad una sorta di rivoluzione in attacco, rimasto orfano del francese Oliver Giroud, partito per gli Stati Uniti. L’obiettivo numero uno per rimpiazzare l’ex Arsenal e Chelsea è Joshua Zirkzee, giovane centravanti olandese esploso definitivamente quest’anno con la maglia del Bologna. In queste ore, tuttavia, i dirigenti stanno sondando il terreno anche per Armando Broja, attaccante albanese di proprietà del Chelsea. Dovesse andare a buon fine l’affare, di sicuro non resterà a Milanello Luka Jovic, approdato nel capoluogo meneghino un anno fa dalla Fiorentina.