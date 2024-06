10eLotto, un solo euro per vincerne centomila

10eLotto, ha dell’incredibile quanto accaduto in settimana in una cittadina siciliana: l’ultimo concorso ha distribuito quasi 23 milioni in tutto il paese.

Quando si dice una “fortuna sfacciata”. Del resto, è la prima esclamazione che viene in mente dopo aver letto quanto avvenuto in questi giorni a Giarre, cittadina di poco più di 25mila abitanti in provincia di Catania.

Puntando un euro – sì, non è un errore di battitura – un fortunato giocatore se n’è portato a casa ben 100mila: il bacio della dea bendata, evidentemente, è stato di quelli importanti. E si tratta, come riferisce il sito Agimeg.it, della vincita più alta al 10 e Lotto nella settimana che volge al termine. A fare festa, dunque, è la Sicilia, una delle regioni più fortunate in assoluto negli ultimi sette giorni insieme alla Campania. L’utente aveva deciso di puntare l’euro su 9 numeri, guarda caso tutti estratti tra i 20 vincenti. Tutti vorremmo sapere quali sono stati quelli fortunati, ma il vincitore ha mantenuto, a quanto pare, la massima riservatezza. Ricordiamo che l’ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito premi per oltre 22,7 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 1,7 milioni di euro nel corso del 2024. Insomma, tentare la fortuna, a volte anche facendo una spesa minima, può convenire eccome. A patto, ovviamente, che lo si faccia con moderazione.

10eLotto, Sicilia baciata ancora dalla fortuna

Nell’isola più grande d’Italia si festeggia in realtà anche in provincia di Trapani, nella bellissima Marsala. Non si tratta, in questo caso, di 10 e Lotto ma di Lotto. Un bel terno secco sulla ruota di Palermo.

Spendendo 10 euro il giocatore in questione ne ha vinti ben 23mila, puntando sui numeri 14, 39 e 90. Anche il Lotto si rivela come al solito un gioco redditizio, dal momento che l’ultimo concorso ha distribuito premi per 6,7 milioni di euro, per un totale di 558,2 milioni di euro da inizio anno. Altre vincite importanti tra quelle verificatesi in Sicilia nel corso di quest’anno solare sono avvenute un mese fa a Villafranca Tirrena e Maletto, rispettivamente in provincia di Messina e Catania. In quest’ultima località a fronte di una spesa di tre euro ne hanno portati a casa ben 13mila, grazie alla “tripletta” 5, 23 e 73 sul­la ruo­ta di Na­po­li. Senza dimenticare, infine, i 23mila euro vinti lo scorso 23 aprile a Modica (10 e Lotto): l’utente potè festeggiare con un “6” Extra.