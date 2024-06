Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutte le estrazioni di sabato 8 giugno 2024

Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 8 giugno 2024, ecco i numeri vincenti delle ultime estrazioni. Tutti gli aggiornamenti

Anche nella giornata di ieri non ci sono state vincite clamorosamente elevate nell’estrazione del Lotto e del Superenalotto. L’astinenza da “6” è infatti proseguita, seguendo un trend che ormai va avanti da diverse settimane. Ragion per cui in vista del concorso odierno il montepremi complessivo è sensibilmente lievitato. Un’occasione intrigante, insomma, per coloro che vorrebbero ritagliarsi un’occasione importante e per certi aspetti irripetibile. Come ormai da anni, anche questa sera la nostra redazione vi accompagnerà costantemente nei minuti in cui avverranno le diverse estrazioni, fornendovi tutti gli aggiornamenti del caso.

I NUMERI DEL LOTTO

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO

Combinazione vincente:

Numero Jolly:

Numero Superstar:

I NUMERI DEL 10ELOTTO

Numeri 10eLotto:

Numero oro:

Doppio oro:

SIMBOLOTTO

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.