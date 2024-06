Estrazione Superenalotto 8 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 8 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 91

L’ultima estrazione settimanale si è ormai conclusa. Il verdetto delle urne per le varie ruote è stato ufficializzato. Esorcizzata l’inevitabile tensione, adesso si potrà passare in rassegna con attenzione non solo il numero delle vincite, ma anche le varie quote che i fortunati si porteranno a casa. Ricordiamo che il montepremi complessivo dell’estrazione odierna si attesta sui 32,7 milioni di euro. Un jackpot sicuramente invitante che non ha lasciato indifferenti. Di seguito non solo il numero delle vincite, ma anche quello delle annesse quote:

SUPERENALOTTO

Punti 6: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5: Numero vincite 6, Quote € 31.992,44

Punti 4: Numero vincite 962, Quote € 241,65

Punti 3: Numero vincite 32.670, Quote € 19,14

Punti 2: Numero vincite 445.932, Quote € 5,00

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5+SB: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 5SS: Numero vincite 0, Quote € 0,00

Punti 4SS: Numero vincite 2, Quote € 24.165,00

Punti 3SS: Numero vincite 177, Quote € 1.914,00

Punti 2SS: Numero vincite 2.297, Quote € 100,00

Punti 1SS: Numero vincite 12.714, Quote € 10,00

Punti 0SS: Numero vincite 24.466, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 6 59 79 14 8 15

Numero Jolly: 66

Numero Superstar: 2

Jackpot: 32.700.000 euro