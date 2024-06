Ruud-Zverev, Roland Garros: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Ruud-Zverev è un match valido per le semifinali del Roland Garros 2024: notizie, analisi, pronostici, orario, diretta tv e streaming.

Si ripropone, in questo caso, la semifinale della scorsa edizione, quando Casper Ruud in poco più di due ore sistemò uno spento Alexander Zverev concedendogli solo sette game. Il tedesco si era da poco rimesso in sesto dal gravissimo infortunio patito proprio a Parigi l’anno precedente, nella semifinale contro Rafa Nadal.

Oggi il nativo di Amburgo è completamente un altro giocatore. Oltre alla forma fisica ha ritrovato il suo tennis e dopo aver vinto a Roma sogna di trionfare anche nella capitale francese, aggiudicandosi quello Slam che ancora non è riuscito a mettere in bacheca. In tanti, al momento del sorteggio, lo consideravano come uno dei più accreditati per la vittoria finale e “Sascha” non ha tradito le aspettative. Dopo aver liquidato in tre set Nadal e Goffin, è uscito alla grande da due battaglie all’ultimo respiro con l’olandese Griekspoor e il danese Rune, entrambe terminate al quinto set. Molto meno complicata, invece, la partita con l’australiano de Minaur nei quarti di finale (6-4 7-6 6-4).

Ruud è un altro che a Parigi è ormai abituato ad arrivare fino in fondo. Certo, il giocatore originario di Oslo deve anche “ringraziare” la dea bendata per non avergli fatto incontrare Novak Djokovic nei quarti: il campione serbo, infortunatosi nel match con l’argentino Cerundolo, ha deciso di ritirarsi prima di scendere in campo, concedendo tre giorni di riposo allo scandinavo. Ruud, ad ogni modo, si era ben comportato contro i vari Meligeni Alves, Davidovich Fokina, Etcheverry e Fritz, dimostrando di avere un feeling particolare con il Roland Garros. Per lui, in caso di vittoria, sarebbe la terza finale consecutiva.

Dove vedere Ruud-Zverev in diretta tv e streaming