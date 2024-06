Scommesse, coppe europee senza segreti: 50mila euro

Scommesse, coppe europee senza segreti: le finali delle coppe europee hanno regalato un’importante somma al fortunato utente.

La lunghissima stagione dei club è appena finita in archivio. Il “gran finale” è andato in scena sabato scorso a Wembley, il tempio della nazionale inglese, con l’ultimo atto dell’edizione 2023-24 della Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. I tedeschi nel primo tempo hanno avuto diverse occasioni per fare male alla squadra di Carlo Ancelotti ma non le hanno sfruttate.

E a quel punto i Blancos, una volta riordinate le idee, hanno alzato i ritmi, sbloccando la partita a metà ripresa con un colpo di testa dell’insospettabile Carvajal. Dopo pochi minuti è arrivato il raddopio con Vinicius, il sigillo su un match che ha regalato al club spagnolo la sua quindicesima coppa dalle grandi orecchie. Pochi giorni prima, invece, a fare festa era stato l’Olympiacos, vittorioso nella finale di Conference League contro la sfortunata Fiorentina. Anche in questo caso lo scarso cinismo sottoporta dei viola ha finito per fare la differenza. Prima dei rigori una rete del marocchino El Kaabi ha mandato in paradiso la parte biancorossa di Atene ed il club del Pireo ha potuto mettere in bacheca il suo primo trofeo continentale.

Scommesse, coppe europee senza segreti: la vincita è clamorosa

Indubbiamente questa stagione passerà alla storia anche per il trionfo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini in Europa League. La Dea, prima di quest’anno, non aveva mai vinto nulla a livello europeo.

A Bergamo non dimenticheranno facilmente il 3-0, nettissimo, contro il Bayer Leverkusen degli “invincibili” in una finale a senso unico. Atalanta che ha così riscattato la delusione patita una settimana prima nella finale di Coppa Italia contro la Juventus. In quel match i bianconeri riuscirono a disinnescare i nerazzurri, andando subito in vantaggio con Vlahovic e contenendo la squadra di Gasperini fino al 90′. Quattro finali molto diverse tra loro, che hanno – ognuna a loro modo – regalato emozioni. C’è stato addirittura chi aveva previsto le vincitrici, sia delle coppe europee sia di quella della Coppa Italia. Si tratta di uno scommettitore romano che, come riporta il sito Agimeg.it, ha vinto ben 47mila euro dando fiducia a Real Madrid, Olympiacos, Atalanta e Juventus. La clamorosa vincita è avvenuta su Begamestar.it, skin del concessionario E-Play24.