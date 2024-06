Berrettini, Melissa Satta glissa: c’è qualcosa che non quadra

Berrettini, impossibile non notarlo: Melissa Satta non vuole parlarne e la sua frase sintetizza tutto in maniera perfetta.

L’hanno accusata di tutto un po’. Di portare sfortuna, di essere una sex-addicted e di prosciugare le energie di un campione che, in sua assenza, avrebbe fatto molto di più di quanto non abbia effettivamente fatto, poi, negli ultimi due anni. Di volerlo allontanare dal suo mondo per attirarlo a sé in questa fantomatica trappola, appositamente ordita per distruggerlo.

Possiamo solo immaginare quante abbia dovuto passarne Melissa Satta nei mesi trascorsi al fianco di Matteo Berrettini, il tennista romano che, dal 2022 in poi, ha giocato ad intermittenza per via di svariati e numerosissimi acciacchi fisici. E che, ad un certo punto, nell’immaginario collettivo era diventato il “fantoccio” succube dell’ex velina, interessato solo ed esclusivamente a trascorrere del tempo con lei sotto le lenzuola, manco ci fosse una diagnosi di ninfomania, che non ad allenarsi in campo.

Una storia bella ma travagliata, che si è conclusa all’inizio dell’anno e sulla cui rottura non sono mai circolate voci certe. Né lui e né lei hanno mai inteso soffermarsi, con la stampa, sui motivi alla base di questo addio. Certo è, però, che sia Diletta Leotta che Silvia Toffanin, negli ultimi giorni, hanno provato a scucire proprio alla showgirl qualche dettaglio in più su una relazione che, per forza di cose, è stata per tutto il tempo sotto i riflettori, non fosse altro, appunto, per tutto il fango che è stato gettato addosso alla bella Melissa.

Berrettini, non una parola in più: la Satta sceglie il silenzio

Dopo aver registrato il podcast con la stella di Dazn, la Satta ha fatto tappa nello studio di Verissimo. E anche qui, come facilmente intuibile, le è stato chiesto di commentare a freddo tutte le polemiche che hanno costellato l’anno trascorso insieme a Berrettini. Melissa ha ripercorso le varie tappe e raccontato come i titoli e gli epiteti usati l’abbiano ferita.

Quando le è stato chiesto cosa questa storia le abbia lasciato, ha però glissato. Ha ripetuto ancora una volta quanto sia stato bello conoscere così da vicino il mondo il tennis e quanti sacrifici facciano i campioni per stare dietro al Tour. Non una parola, però, per Matteo, sebbene sostenga che, in linea di massima, siano rimasti in buoni rapporti. Sembra voler glissare l’argomento, la showgirl, che ha poi chiuso il capitolo con una frase che dice e non dice.

“Semplicemente a volte nella vita non si trovano gli incastri giusti al momento giusto”, ha sottolineato, senza rancore e senza rivelare niente di più. Meglio mettersi l’anima in pace, insomma: i due ex fidanzati devono aver deciso, com’è giusto che sia, che almeno questa parte della loro storia resti il più possibile privata.