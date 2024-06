Lotteria fortunata: la migliore vincita del 2024, quella che davvero ti cambia la vita e che ti permette di avere una grande stabilità. Vinci Casa ha regalato un altro sogno

Il sogno di tutti, soprattutto per quelli che non hanno avuto l’eredità da parte dei genitori e che quindi vivono in affitto, è quello di avere una casa propria, senza pagare soldi ai proprietari, e soprattutto perché il sogno è quello di avere una stabilità. E sappiamo tutti quanto questo possa incidere, e incide, nelle scelte che ogni famiglia fa. Dai giovani ai meno giovani, arrivati ad un certo punto, sapere di avere un tetto è qualcosa di incredibile, che va oltre, un grande e meritato sospiro di sollievo.

E è quello che praticamente ti permette di fare il Vinci Casa, il concorso che mette in palio, appunto, dei soldi che possono essere sfruttati per trovare un immobile. Nel corso di una delle ultime estrazioni, in particolare quella dello scorso 25 maggio, è stato centrato il jackpot a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. Ma andiamo a vedere nel dettaglio, così vome viene riportato da Agimeg.it, quello che è successo.

Vinci Casa, ecco quello che è successo

Un cinque con i numeri 7, 20, 24, 37, 40 presso il punto di vendita Sisal Edicola Camporella situato in Viale Primo Maggio, 318 AB. Ma come potrà adesso riscuotere la vincita e soprattutto quanti soldi questo concorso mette a disposizione? Ora rispondiamo alle vostre domande.

Allora: se una persona riesce a centrare cinque numeri sui 40 che vengono estratti, ha il diritto di ricevere in totale la bellezza di 500mila euro così ripartiti: 200mila euro subito, in denaro, che ognuno è libero di investire e utilizzare come meglio crede senza nessun vincolo. Gli altri 300mila euro invece sono destinati all’acquisto di un immobile in tutto il territorio italiano e ci sono due anni di tempo per poterlo fare. Il concorso prevede anche delle vincite in denaro con 2, 3 e 4 numeri centrati, ma ovviamente parliamo di somme minori che non cambiano la vita come succede, evidentemente, in questo caso. Volete provarci e non sapete quando? Bene, vi diciamo questo anche noi: c’è un’estrazione del Vinci Casa ogni giorno alle ore 20:00. E la giocata minima è di 2 euro.