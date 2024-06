Nuova panchina per Pioli, riparte subito: ribaltone in Serie A

Nuova panchina per Pioli, l’ormai ex tecnico del Milan è pronto ad una nuova avventura: cosa dicono le quote dei bookmaker.

Il campionato di Serie A che si è appena concluso ha regalato grandi sorprese, in particolare modo nella zona alta della classifica. Sì, va bene, lo scudetto è finito nelle mani dell’Inter – i nerazzurri hanno festeggiato la ventesima stella – ed in Champions League si sono qualificate anche le altre due big, il Milan e la Juventus, ma nessuno poteva immaginare che tra le prime cinque ci sarebbero finite anche Atalanta e Bologna.

O meglio, non stupisce più di tanto la presenza della Dea, ormai una bellissima realtà del calcio italiano già da qualche anno, che con Gian Piero Gasperini in panchina ha già partecipato più volte alla coppa dalle grandi orecchie e che stavolta lo farà addirittura da campionessa in carica dell’Europa League. Il Bologna è invece a tutti gli effetti l'”intruso”, dal momento che l’obiettivo iniziale dei felsinei era portare a casa una salvezza tranquilla ed avvicinarsi alla zona Conference League. La truppa di Thiago Motta, invece, è andata ben oltre le aspettative, qualificandosi per la prima volta nella sua storia alla Champions League. Il Bologna aveva partecipato alla vecchia Coppa dei Campioni nel lontanissimo 1964 ma da quando la principale manifestazione europea ha cambiato denominazione, ad inizio anni ’90, non era mai riuscita mettervi piede.

Nuova panchina per Pioli, l’ex Milan tra i possibili sostituti di Motta

A guidare il Bologna nella prossima edizione della Champions League, tuttavia, non sarà il tecnico nativo del Brasile (ma naturalizzato italiano). Motta, infatti, una volta terminata la stagione ha annunciato l’addio e probabilmente diventerà il prossimo allenatore della Juventus.

I rossoblù sembrano dunque aver virato su Vincenzo Italiano, che ha già fatto intendere di voler intraprendere una nuova avventura dopo l’esperienza di Firenze. Come riporta TuttoBolognaWeb, i bookmakers sono abbastanza “sicuri” a riguardo, visto che attualmente è proprio il tecnico della Fiorentina il principale favorito per raccogliere la pesante eredità di Thiago Motta. Meno quotati, invece, Stefano Pioli e Maurizio Sarri. L’ormai ex tecnico del Milan però sembra avere qualche chance in più rispetto all’allenatore toscano: per lui, tra l’altro, si tratterebbe di un ritorno, considerando che in passato ebbe un’esperienza sulla panchina felsinea. Pioli, in ogni caso, ultimamente ha dichiarato di studiare inglese da un po’ di tempo: se dovesse arrivare una chiamata da un club di Premier League, dunque, non ci penserebbe due volte.