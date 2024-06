Lotto, stanno per uscire questi numeri: la lista completa

Lotto, dopo l’estrazione del primo giugno ecco la classifica speciale di tutti i ritardatari. Che prima o poi, secondo la credenza popolare e solo per quella, dovrebbero spuntare fuori

Abbiamo una credenza particolare in Italia quando parliamo del gioco del Lotto. Credenza che però non è ovviamente in nessun modo completata né dalle statistiche e nemmeno da quelle che sono le reali possibilità di uscita. Però ci crediamo, ed è anche “giusto” così.

E siccome lo sappiamo che anche voi, come succede per la maggior parte degli italiani, state attenti a quelli che sono i numeri ritardatari che prima o poi dovranno uscire – è successo per tutti – ecco che siamo qui ad aiutarvi per spiegarvi quelli che sono i numeri che in questo momento, nell’estrazione del Lotto, mancano più degli altri. A stilare la classifica è stato il sito specializzato Agipronews.it, e noi ve la riportiamo fedelmente. Ricordandovi, infine, che quando un numero ritardatario spunta, soprattutto se ha superato le cento assenze, è quello che raccoglie il maggior numero di vincite. Ma andiamo a vedere adesso quali sono.

Lotto, ecco i numeri ritardatari

“Dopo l’estrazione di sabato primo giugno 2024, l’8 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 109 assenze. Completano la top 5 il 7 su Firenze a 104, il 6 su Bari a 103, il 44 su Bari a 94 turni e il 21 su Firenze a 91″. Questo si legge sul sito citato prima, che poi sottolinea anche le combinazioni numeriche, per gli amanti del genere, che mancano da diverso tempo oppure che sono uscite.

“Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in figura 7 su Firenze (34-43-52), un terno in figura 3 su Milano (12-21-39), un ambo vertibile su Firenze (34-43), un ambo vertibile su Milano (12-21) e un ambo gemello su Nazionale (33-88). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma è assente da 51 turni. Tra le decine, la 80-89 Palermo manca ora da 57 estrazioni, mentre tra le figure la 2 su Palermo conta 63 turni di ritardo”.

Ecco, infine, la top 5 dei numeri che stanno mancando da molte estrazioni.

8 su Venezia da 109

7 su Firenze da 104

6 su Bari da 103

44 su Bari da 94

21 su Firenze da 91