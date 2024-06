Lotto, quaterna da 50mila euro: ne bastano solo 5

Lotto, la quaterna è da cinquantamila euro. E per centrare questa enorme somma ne bastano solamente 5. Ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni

Il gioco del Lotto è uno dei più amati dagli utenti italiani. Perché permette davvero di sognare in grande, di piazzare una somma clamorosa, di riuscire a cambiare la vita con pochi numeri e, soprattutto, investendo solamente pochi euro. Ed è quello che è successo in uno degli ultimi concorsi di questo gioco, così come viene riportato da Agimeg.it.

Lotto e non solo. Anche il 10eLotto con delle vincite che si sono concentrate in una sola regione. E in questo caso parliamo delle Marche che non troppo spesso riescono a uscire fuori, ad entrare nella cronaca delle vincite. Ma la Dea Bendata, questa volta, ha deciso di passare proprio da lì, in particolare da Ascoli Piceno, visto che è stata propria questa città la protagonista di un colpo da capogiro, che permette davvero a tutti di sognare in grande. Adesso, comunque, andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Lotto, ecco la quaterna vincente

Una vincita clamorosa, una delle più importanti come detto del concorso di fine maggio, è stata centrata appunto ad Ascoli con una quaterna sulla ruota di Cagliari. Cinque euro investiti, 50.596 portati a casa. Clamorosa vincita. E noi siamo convinti sempre di una cosa: c’è qualche sogno che ti permette di centrare questi numeri in una sola ruota riuscendo, appunto, a cambiare la propria vita. No amici del IlVeggente, non è finita qui. Perché ci sono altre vincite da segnare, eccome, sempre nelle Marche.

Da Ascoli ci spostiamo a San Benedetto del Tronto: un ambo sulla ruota di Milano, in questo caso, ha permesso ad un fortunato vincitore di portare a casa la bellezza di 12.500euro. Finita con il Lotto, c’è gloria come anticipato prima anche per il 10eLotto: “Un ‘9’ da 45.000 euro centrato a Jesi, in provincia di Ancona, grazie all’opzione Extra. Infine, ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, vinti 10.000 euro con un ‘7’”. Così leggiamo su Agimeg.it. Onore a loro e complimenti, davvero, a tutti i vincitori.