Il Lotto ti ricopre d’Oro: nuova formula dal 12 giugno

Lotto, premi stellari con la nuova formula di gioco introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: oro a volontà.

Il Numero Oro non è esattamente una novità assoluta. Nel 10eLotto esiste già, per esempio, e permette di vincere, se beccato, premi ancor più alti di quelli ai quali si avrebbe altrimenti diritto. Nel gioco del Lotto non era mai esistito, invece, almeno fino a questo momento. Già, perché l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha appena comunicato, con apposita determinazione direttoriale, la volontà di inserirlo anche nella storia lotteria italiana.

La nuova formula sarà introdotta dapprima in via sperimentale: la vedremo per la prima volta a partire dal 12 giugno prossimo e sarà disponibile per un periodo di 18 mesi. Trascorso questo anno e mezzo si deciderà, in base ai risultati ottenuti, se renderla permanente o meno. Il Numero Oro, è doveroso sottolinearlo, non sarà obbligatorio: il giocatore potrà continuare a scegliere sempre e comunque come “comporre” la sua combinazione e stabilire, in totale libertà, se puntare su questa opzione o se andare sul classico.

L’abbinamento è opzionale, dunque, sebbene resti inteso che completare la propria schedina con il Numero Oro dia diritto a premi ancor più ghiotti e moltiplichi le probabilità di vincere. Non resta che capire, a questo punto, come funzioni questa nuova formula di gioco e cosa cambierà nel caso in cui un giocatore voglia abbinare la propria combinazione all’opzione, inedita, come detto, per quanto riguarda il gioco del Lotto.

Lotto, la nuova formula fa impazzire i giocatori

Il Numero Oro nel Lotto sarà rappresentato, sostanzialmente, dal quinto numero che si provvederà ad estrarre su ciascuna delle ruote dell’amatissimo gioco del Lotto. Si vince nel caso in cui ci sia corrispondenza, come si legge nella determinazione direttoriale, “tra il Numero Oro, individuato per ciascuna ruota, ed uno qualsiasi dei numeri pronosticati al gioco del Lotto sulla medesima ruota”.

Si potrà partecipare a questa nuova formula di gioco sia compilando manualmente la schedina, che tramite dispositivi digitali, avendo cura di selezionare l’opzione denominata “Numero Oro il gioco del Lotto” al momento di puntare qualche euro su ambo, terno e quaterna. Il costo dell’opzione, nell’eventualità in cui si decida di inserirla, è pari all’importo scelto per la giocata al Lotto.

L’importo della vincita (in alto trovi le tabelle con i dettagli specifici), così come disposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, “si somma all’eventuale vincita conseguita al gioco del Lotto, nel limite previsto dalla legge del 1982″.. Alle vincite, si legge ancora nel dispositivo, “si applicano le stesse ritenute previste per il gioco del Lotto”.