Scommesse, sapeva tutto da un anno: il colpo è clamoroso

Scommesse, lui sapeva tutto da almeno un anno e ha deciso di puntarci sopra. La vittoria del Real Madrid in finale di Champions League ha fatto scattare il sogno. Ecco la schedina incredibile

Sapeva tutto da un anno. E ha deciso di scommetterci sopra. Sembra incredibile ma è tutto vero. E l’ultima gioia, quella che gli ha permesso di vincere più di 5mila sterline, che al cambio sono più o meno 6mila euro, gliel’ha regalata il Real Madrid, alzando la Champions League nella finale di Londra. Tanto questo era quasi sicuro, visto lo score nella manifestazione dei madrileni e soprattutto di Carlo Ancelotti in panchina.

La storia arriva dall’Inghilterra – e da dove sennò? – e la svela tramite un post sul proprio profilo X che potrete vedere sotto, l’account ufficiale di Bet Fair. Tutte scommesse antepost. Sì, lo sappiamo che siete curiosi, quindi bando alle ciance, andiamo a vedere cosa, questo fortunato scommettitore, è riuscito a centrare.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Partiamo dal piazzamento del West Ham, che doveva chiudere tra le prime dieci della Premier League. Centrato. Poi il Norwich che doveva chiudere tra i primi sei: centrato. Poi il Barnsley, che doveva chiudere il proprio campionato tra le prima sei squadre: centrato. Il Sud Africa che avrebbe vinto la coppa del mondo di Rugby: centrato. L’Australia campione del mondo di Cricket: centrato. E il Real Madrid vincente in Champions League. Sì, anche questo pronostico è stato centrato. Tutte andate a segno.

https://x.com/Betfair/status/1797014150268231891?t=CNwnW1WWKIZ5WMi7WAVXWw&s=35

La schedina è stata giocata da sole cinque sterline che come spiegato prima hanno permesso a questo fortunato scommettitore di portare a casa quasi seimila euro. No, onestamente non riusciamo a capire come sia potuto succedere e non riusciamo a capire com’è possibile pensare a tutto questo e poi centrarlo. Ebbene, nonostante noi non abbiamo la minima spiegazione, tutto questo è davvero successo. Complimenti a lui. Ci vede lungo davvero.