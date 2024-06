Totocalcio, triplo jackpot da urlo: non è ancora finita

Totocalcio, per gli appassionati non è ancora finita: si continua a giocare con gli Europei e con la Coppa America e per i prossimi concorsi il triplo jackpot è da urlo

No, carissimi amanti del Totocalcio. Non è ancora finita. Perché si continua a giocare aspettando gli Europei in Germania e la Coppa America che attirerà tutte le attenzioni verso il Sud America. Insomma, il sogno rimane vivo, soprattutto perché nell’ultima schedina non sono stati centrati tredici. Quindi il montepremi è davvero da urlo.

E c’è una clamorosa novità. Perché questa volta, il jackpot più alto non sarà il solito tredici, quello che avete sognato sempre, ma l’11. Sì, avete letto bene: il motivo è spiegato presto. Nel corso dei concorsi precedenti qualcuno è riuscito a fare filotto, indovinando 13 pronostici e giocando solamente per quel tipo di combinazione, e non inserendo l’11. Quindi il malloppone è rimasto vivo, inalterato. E andiamo a vedere insieme quindi, così come riportato da Agimeg.it, quali sono i soldi in palio per i prossimi concorsi.

Totocalcio, ecco il jackpot clamoroso

Per il tredici ci sono in palio la bellezza di 28mila euro. Tantissimi soldi che tutti vorrebbero vincere, anche se come sappiamo non è che sia così semplice. Ma prima di andare a vedere quanti soldi metterà davvero in palio l’11, scopriamo insieme che anche il 9 e il 7 possono regalare un bel po’ di soldini. Nel primo caso infatti sono in gioco 4.896 euro, mentre nel secondo 9.253 euro.

E l’11? Siete curiosi eh. Allora, il nostro consiglio è quello di provarci anche per questa speciale modalità che da quanto è tornato il Totocalcio gli organizzatori hanno deciso di mettere in palio. Sì, perché il montepremi totale in questo caso è di 80mila euro. Avete letto bene: ottantamila euro pronosticando undici partite tra quelle messe in palinsesto. Non solo eventi obbligatori ma anche opzionali. Basta solamente un euro per provarci. E diciamo che sì, la vostra vita potrebbe letteralmente cambiare.