Gratta e Vinci, aggiornamento continuo: tutti i nuovi tagliandi

Gratta e Vinci, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli opta per un aggiornamento continuo. Ecco tutti i nuovi tagliandi del 2024 che sono già stati emessi

Il Gratta e Vinci è uno dei giochi più amati dagli italiani. Ti permette di vincere subito – qualora dovesse succedere – e in alcune occasioni ti permette soprattutto di cambiare la propria vita. Perché se becchi il tagliando vincente, quello che mette in palio milioni di euro, allora sì che tutto viene stravolto.

Ogni anno l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per stare al passo con i tempi, emette dei nuovi tagliandi che vanno subito in circolazione. E sono quelli che attirano di più l’attenzione degli utenti, che sperano magari di beccare davvero la vincita adatta, quella che tutti sognano. Non solo i milioni di euro, ovviamente, ma anche mille o cinquecento in alcune occasioni vanno benissimo. In questo caso parliamo di un aiuto immediato nelle spese quotidiane, soldi che ti permettono anche di pensare ad una vacanza. Ma andiamo a vedere insieme, quindi, quali sono stati quelli emessi dall’inizio del 2024 ad oggi.

Gratta e Vinci, ecco tutti i nuovi biglietti

Il primo tagliando dell’anno – spiega Agimeg – è stato Ultra Numerissimi, un biglietto dal valore commerciale di 20euro che mette in palio vincite fino a 5milioni di euro. Lo stesso è stato messo in commercio anche nella versione online.

Sono soprattutto quelli online che stanno andando per la maggiore, visto che c’è anche il Multiprice Gamma che si può comprare da 10centesimo fino a 20euro. “Anche i giochi tradizionali si rinnovano con nuove edizioni. “Forza 100 200“, ad esempio, è disponibile sia in versione cartacea sia online, con un costo di 5 euro e la possibilità di vincere fino a 500.000 euro. Il meccanismo di gioco prevede la scoperta di numeri vincenti e la possibilità di moltiplicare i premi trovando specifici simboli”. L’ultima novità invece è il Super Gold, un biglietto particolare, identico al Vinci in Grande messo in circolazione l’anno scorso. Parliamo di un tagliando che ha un costo di 25euro e che permette di vincere fino a 6milioni di euro. Inoltre, la particolarità di questo tagliando è dovuta al fatto che la vincita minima è superiore al costo stesso del biglietto: 40euro. Ed è il secondo nel suo genere a permettere tutto questo. Poi ci sono stati anche diversi “Doppia Sfida” e altri biglietti minori che sono in circolazione.