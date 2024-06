Roland Garros, Sinner e Arnaldi sognano i quarti: pronostici domenica 2 giugno

Roland Garros, il ligure a caccia dell’impresa contro Tsitsipas mentre l’altoatesino è nettamente favorito contro il francese Moutet: pronostici.

Il connazionale Lorenzo Musetti non è riuscito a regalare a Jannik Sinner il tanto agognato sorpasso su Novak Djokovic nel ranking Atp: dopo cinque set il carrarino si è arreso al campione serbo, impedendo così all’altoatesino di superare Nole e diventare per la prima volta in carriera numero uno al mondo. Sinner però può arrivare all’obiettivo anche attraverso altre strade e la sensazione, come ha ribadito ultimamente lo stesso Djokovic, è che sia soltanto una questione di tempo.

Nel frattempo l’azzurro è riuscito ad approdare per la decima volta negli ultimi 11 appuntamenti alla seconda settimana di uno Slam. Finora tutto liscio per il numero due al mondo: dopo aver regolato in tre set Eubanks e Gasquet, è rimasto in campo due ore e mezza contro il russo Kotov, che aveva già battuto poco più di un mese fa a Madrid. Negli ottavi di finale partirà nettamente favorito anche contro il francese Corentin Moutet, che un po’ a sorpresa si ritrova tra i primi 16 del Roland Garros. Il numero 79 al mondo ha avuto il merito di eliminare il cileno Jarry al primo turno e poi, pur lasciando per strada sempre almeno un set, si è imposto sul kazako Shevchenko e sull’austriaco Ofner. La sua corsa molto probabilmente si fermerà qui. Il livello di Sinner è semplicemente troppo alto per uno come lui e non sembrano esserci i margini per un’impresa.

Hurkacz contro la “bestia nera” Dimitrov

L’altro italiano in campo oggi è Matteo Arnaldi. Per la terza volta in carriera il tennista ligure ha battuto un top 10: nel terzo turno ha avuto la meglio su un nervosissimo Rublev, piegato addirittura in tre set.

E adesso arriva il bello, con il nativo di Sanremo negli ottavi affronterà uno dei potenziali vincitore dello Slam parigino, Stefanos Tsitsipas. Non c’è nessuno precedente tra i due, dettaglio che impensierisce, e non poco, il greco, che nell’intervista pre-match ha detto che contro Arnaldi “dovrà andare un po’ a tentoni“. L’ateniese alla fine dovrebbe spuntarla ma l’azzurro, molto solido e sfrontato, si rivelerà probabilmente un osso duro. In campo anche il numero tre al mondo Carlos Alcaraz, impegnato contro il canadese Felix Auger-Aliassime: lo spagnolo sembra salire di livello partita dopo partita ma anche il tennista originario di Montreal sta giocando molto bene e l’ha dimostrato nell’ultimo match contro l’americano Shelton, eliminato in tre set. Alcaraz favorito ma non è da escludere che Aliassime si aggiudichi almeno un set. Infine, il match potenzialmente più equilibrato è quello tra Hubert Hurkacz e Grigor Dimitrov. Si tratta del sesto precedente tra i due, con il bulgaro che è sempre stato una bestia nera per il polacco (0-5). Il rosso non è la loro superficie preferita e per la prima volta potrebbero raggiungere i quarti a Parigi. Dimitrov potrebbe spuntarla al termine di un match da almeno 40 game complessivi.

Roland Garros: possibili vincenti

Tsitsipas in Arnaldi-Tsitsipas

Dimitrov in Hurkacz-Dimitrov

Roland Garros, i pronostici sui games

Arnaldi-Tsitsipas (over 35,5)

Auger Aliassime-Alcaraz (over 33,5)

Hurkacz-Dimitrov (over 40,5)

Moutet-Sinner (under 31,5)