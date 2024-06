I pronostici di domenica 2 giugno: Serie A, Serie B e altri campionati

I pronostici di domenica 2 giugno: c’è l’ultima partita del campionato di Serie A e il ritorno della finale playoff di Serie B tra Venezia e Cremonese.

Questa domenica si giocherà l’ultima partita del campionato 2023/2024 di Serie A, il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Una partita che la Fiorentina avrebbe volentieri evitato di giocare, soprattutto dopo la batosta della sconfitta nella finale di Conference League contro l’Olympiacos. I viola non hanno più obiettivi mentre l’Atalanta in caso di vittoria potrebbe scavalcare la Juventus e finire il campionato al terzo posto: niente male come ciliegina sulla torta della vittoria in Europa League.

C’è ben di più in palio nella finale playoff di Serie B tra Venezia e Cremonese: i padroni di casa dopo il pareggio dell’andata hanno due risultati su tre a disposizione per festeggiare la promozione in Serie A. Nelle tre partite giocate finora nei playoff il Venezia è stato solidissimo con tre gol segnati e uno subito. I lagunari inoltre in casa hanno perso soltanto una volta in questo 2024. C’è da aspettarsiun altro incontro equilibrato ma più movimentato rispetto a quello dello “Zini”, e che potrebbe sbloccarsi nel secondo tempo.

Pronostici altre partite

Si gioca anche negli Emirati Arabi Uniti: gol in arrivo in Al Jazira-Al Ain e Al-Nasr Dubai CSC-Al-Wasl FC.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo tempo in Venezia-Cremonese, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Atalanta (in Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 18:00

• Excelsior Rotterdam-Breda, Eredivisie, ore 18:00

• Al Jazira-Al Ain, Emirati Arabi Uniti, ore 17:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Nasr Dubai CSC-Al-Wasl FC, Emirati Arabi Uniti, ore 17:45

Il “clamoroso”

Atalanta vincente e almeno quattro gol complessivi (in Atalanta-Fiorentina, Champions League, ore 21:00)