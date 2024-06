Venezia-Cremonese, finale playoff Serie B: tv, streaming, formazioni, pronostici

Venezia-Cremonese è la finale di ritorno dei playoff di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Novanta minuti ancora e poi conosceremo, finalmente, il nome della squadra che farà compagnia a Parma e Como – già promosse direttamente al termine della regular season – nel loro viaggio verso la Serie A. In massima serie andrà una tra Venezia e Cremonese, che nella finale d’andata, giovedì scorso, hanno impattato 0-0. Un risultato che fa sicuramente comodo ai lagunari, che grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare – la squadra di Paolo Vanoli ha chiuso con tre punti in più rispetto ai lombardi – potrà fare festa se la gara di ritorno del “Penzo” dovesse concludersi di nuovo in parità.

Non sono previsti, dunque, né supplementari né rigori: ciò significa che la Cremonese, per riconquistare la A a distanza di appena un anno dalla retrocessione, dovrà per forza vincere. Il Venezia, al contrario, potrà giocare per due risultati su tre. Motivo per cui c’è da aspettarsi una partita più movimentata rispetto all’andata, dove le due squadre si sono praticamente annullate e la tensione ha finito per prendere il sopravvento. Non sono mancate le occasioni, né da una parte né dall’altra, ma gli arancioneroverdi, dovendo fare i conti con una sfilza di diffidati, sono riusciti nel loro intento: evitare la sconfitta e non avere nessun squalificato nel match decisivo. Gli uomini di Giovanni Stroppa, miglior difesa della regular season, stavolta non possono permettersi di fare calcoli, dovendo per forza segnare un gol in più dell’avversario. Per il tecnico lombardo è una sorta di déjà vu, avendo vissuto una situazione sostanzialmente identica due anni fa, quando alla guida del Monza riuscì a spuntarla sul Pisa nonostante i toscani potessero contare sul vantaggio del fattore campo.

Venezia-Cremonese: le ultime notizie sulle formazioni

Non ci sono squalificati in casa Venezia, con Vanoli che sembra intenzionato riproporre lo stesso undici che ha affrontato la Cremonese giovedì scorso. L’unico ballottaggio è sulla fascia sinistra, dove Zampano insidia Bjarkason. In attacco Pohjanpalo, cannoniere della stagione regolare ma ancora a secco in questi playoff, sarà supportato da Pierini.

Neppure Stroppa stravolgerà la formazione scesa in campo allo “Zini”. A differenza del suo collega, tuttavia, il tecnico grigiorosso deve fare i conti con la probabile assenza dell’ex Johnsen. Il peso dell’attacco sarà sulle spalle dei veterani Vazquez e Coda.

Come vedere Venezia-Cremonese in diretta tv e in streaming

Venezia-Cremonese è in programma domenica alle 20:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Tre gol segnati, soltanto uno subito. Nelle tre partite giocate finora nei playoff il Venezia è stato solidissimo. E in casa i lagunari hanno perso soltanto una volta in questo 2024: qualcosa vorrà pur dire. Ci aspettiamo perciò un altro incontro equilibrato ma più movimentato rispetto a quello dello “Zini”, che potrebbe sbloccarsi nel secondo tempo. La squadra di Vanoli dovrebbe in ogni caso riuscire ad evitare la sconfitta e a festeggiare il ritorno in massima serie.

Le probabili formazioni di Venezia-Cremonese

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Idzes, Svoboda; Candela, Tessmann, Lella, Busio, Zampano; Pierini, Pohjanpalo.

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1