Atalanta-Fiorentina è un recupero della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Un recupero insolito, a campionato praticamente terminato. La partita tra Atalanta e Fiorentina, che in origine si sarebbe dovuta giocare lo scorso marzo – venne rinviata a causa del malore occorso, poche ore prima dell’inizio del match, all’allore direttore generale della Viola Joe Barone, poi deceduto – e, alla luce dei continui impegni infrasettimanali delle due squadre, non si è potuta recuperare prima dell’ultima giornata di Serie A per via dell’assenza di date disponibili.

Per la Viola questa è poco più di un’amichevole, che la squadra di Vincenzo Italiano avrebbe volentieri evitato di giocare se avesse potuto, poiché arriva a pochi giorni dalla fortissima delusione in Conference League. La Fiorentina, proprio come lo scorso anno, è caduta proprio sul più bello, castigata nella finale di Atene da un gol dell’attaccante marocchino El Kaabi ad una manciata di minuti ai calci di rigore (1-0). Sconfitta sostanzialmente meritata: la prestazione di Biraghi e compagni è stata insufficiente sotto tutti i punti di vista, con la solita nota dolente dei gol divorati. Niente coppa e niente qualificazione all’Europa League per una Fiorentina che non può più andare oltre l’ottavo posto – giocherà di nuovo la Conference – e che si prepara ad un’estate di cambiamenti: Italiano (ed insieme a lui diversi giocatori) ha le valigie in mano. L’Atalanta invece ha ancora un “piccolo” obiettivo. E cioè quello di scavalcare la Juventus e chiudere al terzo posto.

La Dea non ha alzato il piede dall’acceleratore dopo la storica vittoria dell’Europa League. Una settimana fa si è imposta 3-0 sul Torino, impedendo di fatto alla Roma di staccare il pass per la Champions League.

Atalanta-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini non ha esigenza di fare turnover e se la giocherà con i titolarissimi. Davanti Scamacca avrà la meglio su Touré e sarà supportato da Koopmeiners e De Ketelaere. A centrocampo ancora assente de Roon: accanto ad Ederson giocherà di nuovo Pasalic.

È un rebus la formazione che metterà in campo Italiano a distanza di quattro giorni dalla finale di Conference League. Il tecnico viola potrebbe dar spazio a chi non è stato impegnato ad Atene, ad esempio Beltran ma anche a diverse seconde linee come Barak e Castrovilli. Assente Mandragora in quanto squalificato.

Come vedere Atalanta-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Fiorentina, in programma domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre che si incontrano per la quarta volta in stagione. La Fiorentina ha avuto la meglio nelle due gare andate in scena al “Franchi”, a Bergamo invece l’Atalanta si è imposta 4-1 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ribaltando il risultato dell’andata. Da metà aprile la Dea ha perso solo con la Juventus nella finale di Coppa Italia – perdendo la possibilità di sollevare un altro trofeo – e le maggiori motivazioni rispetto ad una Fiorentina ancora sconvolta dalla tremenda delusione in Conference League faranno la differenza. Prevediamo un successo abbastanza netto della squadra di Gasperini in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Beltran, Castrovilli; Belotti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1