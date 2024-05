Cremonese-Venezia, finale playoff Serie B: tv, streaming, formazioni, pronostici

Cremonese-Venezia è la finale d’andata dei playoff di Serie B e si gioca giovedì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Gli avvincenti playoff di Serie B sono giunti alla tappa finale. A contendersi l’ultimo pass per la massima serie saranno Cremonese e Venezia, che hanno chiuso la regular season rispettivamente al quinto e al quarto posto. Nessuna sorpresa, dunque: negli ultimi 180 minuti della stagione si sfideranno le due squadre migliori di questa postseason, quelle hanno collezionato più punti in campionato (70 i lagunari, 67 i lombardi).

Un divario minimo ma che potrebbe fare la differenza nel caso in cui la doppia sfida dovesse concludersi con un nulla di fatto. A parità di punteggio, infatti, in Serie A andrebbe il Venezia: non sono previsti né supplementari né calci di rigore. Un significativo vantaggio per gli uomini di Paolo Vanoli, che sostanzialmente andrebbero a fare compagnia a Parma e Como – le due squadre promosse direttamente al termine della stagione regolare – con due pareggi. Il Venezia è arrivato in finale battendo due volte, tra andata e ritorno, il Palermo: 0-1 in Sicilia e 2-1 in laguna. Due vittorie che hanno cancellato l’amarezza per quella sconfitta contro lo Spezia nell’ultima giornata di regular season che ha impedito il sorpasso in extremis sul Como. Più complicato invece il compito della Cremonese di Giovanni Stroppa, che in semifinale ha dovuto tenere a bada la “matricola terribile” Catanzaro. Dopo il sofferto 2-2 in Calabria, i grigiorossi hanno esagerato nel match di ritorno, spazzando via 4-1 gli uomini di Vivarini.

Equilibrio perfetto nei due precedenti stagionali: la Cremonese si impose 1-0 all’andata, lo scorso dicembre, il Venezia invece ebbe la meglio nel ritorno, vincendo 2-1 appena un mese fa.

Cremonese-Venezia: le ultime notizie sulle formazioni

Stroppa dovrebbe confermare in blocco l’undici che sabato scorso ha travolto il Catanzaro. L’attacco sarà sulle spalle di Coda, che si è appena sbloccato contro i calabresi, mentre la regia verrà affidata come al solito a Castagnetti. Sernicola, un altro protagonista della sfida con i giallorossi, è nettamente favorito su Quagliata.

Formazione tipo anche per Vanoli: 3-5-2 con i tre “giganti” davanti a Joronen – il trio formato da Idzes, Sverko e Svoboda – e Pierini in appoggio a bomber Pohjanpalo in attacco. Sulle corsie esterne Candela e Zampano.

Come vedere Cremonese-Venezia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cremonese e Venezia è in programma giovedì alle 20:30 allo stadio “Zini” di Cremona e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Quarta per rendimento casalingo, la Cremonese ha concluso il campionato con numeri difensivi importanti. In casa i grigiorossi hanno incassato solamente 15 gol ma contro il Venezia non potranno giocare una gara d’attesa: vincere davanti al proprio pubblico sarà fondamentale per poter contare su due risultati su tre nel match di ritorno. Immaginiamo dunque una partita equilibrata in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Cremonese-Venezia

CREMONESE (3-5-1-1): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Vazquez; Coda.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1