Sinner vuota il sacco: perché è finita con Maria Braccini

Sinner, è tempo di confessioni inaspettate per il campione azzurro ora impegnato al Roland Garros: ecco come sono andate le cose.

Nella città dell’amore sono stati paparazzati insieme per la prima volta, confermando quello che i bene informati insinuavano già da qualche settimane. Ed è sempre lì, nella città dell’amore, che il campione azzurro ha deciso di ufficializzare la sua relazione con Anna Kalinskaya. Uno slancio che, in tutta onestà, nessuno mai si sarebbe aspettato da lui, riservato come pochi e gelosissimo della sua privacy.

Jannik Sinner sapeva di doverlo fare, però. Era cosciente del fatto che non gli si sarebbe stata data tregua, se non lo avesse fatto. E ha preferito vuotare il sacco in conferenza stampa, quindi, piuttosto che farsi inseguire in ogni dove da fotografi e giornalisti desiderosi di raccontare la verità ai loro lettori. Peccato solo che ci siano dei punti ancora oscuri, in questa faccenda. Per carità, l’amore è una cosa meravigliosa e merita sempre di essere celebrato e accolto nel migliore dei modi.

È impossibile non chiedersi, però, che fine abbia fatto Maria Braccini, la modella ed influencer italiana che è stata al suo fianco, fatta eccezione per una brevissima pausa di riflessione, per ben 3 anni. I due ex fidanzati si seguono ancora sui social network perché hanno cercato, evidentemente, di non dare troppo nell’occhio. Il silenzio di lei, che per tutto questo tempo è stata riservata tanto quanto l’altoatesino, ha destato però una certa preoccupazione nei fan che, in qualche modo, si erano affezionati a lei e apprezzavano la sua presenza, discreta ma al tempo stesso confortante.

Sinner, la verità sulla fine della storia con Maria Braccini

Sciolte le riserve sulla love story con Kalinskaya, tutti vorrebbero solo sapere, adesso, perché è finita tra Jannik Sinner e Maria Braccini. Il profilo Instagram di lei non ci fornisce, in tal senso, alcun indizio utile. A dispetto del suo “titolo” di influencer, infatti, la ragazza non è mai stata troppo attiva sui social, tanto è vero che il suo ultimo post risale alla settimana immediatamente successiva al Masters 1000 di Miami.

Era in Florida con lui, lo ha visto vincere contro Grigor Dimitrov, poi il “buio”. Un black out che si protrae da ormai due mesi e che potrebbe essere emblematico e rappresentativo di quale sia il suo umore oggi. O magari no. Magari ci stiamo facendo solo un sacco di castelli in aria e non c’è nessuna parte lesa, in questa storia. Non è da scartare, infatti, l’ipotesi che si siano lasciati di comune accordo, benché il fatto che lui sia già nuovamente (e così rapidamente) “accoppiato” lasci presagire che la passione per Anna sia esplosa quando ancora c’era Maria al suo fianco. In assenza di conferme ufficiali, comunque, non ci si può sbilanciare.

Di certo c’è solo che la Braccini si è comportata in maniera esemplare, proprio come nei 3 anni che si è lasciata alle spalle. Non un post “cattivo” rivolto a Jannik, errore in cui oggi cadono molti vip, non un commento sgradevole verso l’ex con cui ha condiviso tanto. Impeccabile in tutto per tutto. Come sempre. Che era, poi, il motivo per cui tutti, in un certo senso, credevano che fosse perfetta per Sinner. Ma tant’è. A volte, evidentemente, non basta.